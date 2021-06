KNJIŽEVNIK SLOBODAN VLADUŠIĆ ZA KURIR: Nedostaje nam hrabrosti i prkosa kakve je imao MILOŠ CRNJANSKI

Posle romana "Forward", "Mi, izbrisani" i "Veliki juriš", pisac i profesor na Odseku za srpsku književnost na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu Slobodan Vladušić objavio je novu knjigu "Omama". Reč je o istorijskom trileru u kom se kao jedan od glavnih junaka pojavljuje Miloš Crnjanski. Novi roman u izdanju "Lagune" vrlo brzo je dospeo na vrhove top lista, a Vladušić za Kurir objašnjava kako je veliki pisac postao njegov književni junak.

- Nad tekstovima Crnjanskog proveo sam godine života. To mora da u čoveku ostavi nekog traga. U životu Crnjanskog ima neke hrabrosti, nekog prkosa, neke odlučnosti koja nam danas svima nedostaje. To sam želeo da prikažem u svom romanu. Sem toga, Crnjanski je bio i dobar posmatrač sveta oko sebe: uspeo je da primeti i neke fenomene koji su promicali njegovim savremenicima. Ta njegova osobina je takođe,našla mesta u romanu - započinje priču Vladušić.

foto: promo Laguna

Kako ste došli do naslova romana?

- Prvobitni naslov romana je suviše aludirao na Crnjanskog, pa sam hteo da ga promenim. Kako se ceo ovaj roman zapravo dešava u svesti jednog pisca u prostoru između sna i jave, trebala mi je reč da opišem taj prostor koji zapravo nema ime: to je nešto što je istovremeno i deo sna i deo jave. Postoji poznata pesma Laze Kostića "Među javom i med snom", ali čak ni genijalni pesnik nema reč za to što je između. Rekao sam sebi: to između sna i jave, to je omama.

Šta će sve čitalac vašeg romana moći da sazna o Berlinu iz 1928. godine?

- Saznaće prvo da je tadašnji Berlin bio najveći evropski grad, sa preko 4,5 miliona stanovnika. Drugo, da istočni Berlin nije bio isto što i zapadni Berlin. Da bih sve to dočarao, 95% ovog romana dešava u Berlinu, a u romanu se pojavljuju i brojni likovi koji svojim pričama sugerišu raznolikost grada. Tako sam pokušao da sugerišem nepreglednost grada, kao i bogatstvo sudbina ljudi koje se dodiruju, ali uglavnom ne znaju jedan za drugog dok ih neko ne poveže.

foto: promo Laguna

Kao lajt motiv romana čini se rečenica "Kada počneš da kopaš, nemoj nikada kopati do dna". Dokle idu vaši junaci?

- Ta rečenica je neka vrsta saveta za tzv. normalan život. Zaista, većina nas nikada ne kopa do dna, već se negde zaustavlja. Zato živimo u mikrosvetovima i zadovoljni smo što je tako. Međutim, postoje i naročiti ljudi koji ne mogu da se zaustave. Takvi su junaci "Omame". Jedan boluje od sifilisa, i to, naravno, menja njegovu svest, a drugi je Miloš Crnjanski. Ovo je, dakle, roman o tome šta se dešava s ljudima kada nastave da kopaju do dna, odnosno kada napuste svoj mikrokosmos.

U čemu vidite sličnost tog doba s našim vremenom?

- Jedna od sličnosti je što je tadašnji Berlina imao veoma mnogo svojih obožavalaca, a ima ga i ovaj današnji. To mogu da zaključim na osnovu poruka čitalaca "Omame".

Crnjanski kaže da je pisac koji se ne menja žalosna pojava, a vi se slažete s njim. Šta biste onda danas savetovali mlade pisce, a i Slobodana Vladušića s početka karijere, i gde mislite da ste grešili?

- Ja sam svoju "karijeru" započeo jednim futurističkim romanom u kome je glavni junak bila kamera obdarena veštačkom inteligencijom. Moj poslednji roman je istorijski triler. Razlika je kao što vidite očigledna. Ali čitaoci koji su pročitali i jedan i drugi roman znaju i ono što ta dva romana povezuje. Dakle, postoje stvari koje se menjaju, ali postoje i stvari koje traju. U tom smislu, savetovao bih mladog pisca da ne brine puno o pisanju: ako je zaista pisac, pisaće. Ako nije, ma koliko sanjao da nešto napiše, neće napisati ništa. Neka onda bude ono što jeste i neka se ne upire da bude ono što nije.

foto: promo Laguna

Pohvale od kolege: Uspešan kao Milorad Pavić Slobodan Vladušić je svoj roman predstavio prošle nedelje u Beogradu, a na promociji su govorili njegovi prijatelji Vladimir Kecmanović i Dejan Stojiljković. Kecmanović rekao je da se Vladušić kao esejista i docent srpske književnosti od svoje prve knjige razvijao, a da sada definitivno možemo da kažemo da je opravdao smisao svog bavljenja prozom i da od Milorada Pavića do Vladušića ne postoji teoretičar koji se okušao u prozi, a koji je to uspeo. foto: promo Laguna Pisac Dejan Stojiljković je ocenio da je "Omama" vrlo efektan, primamljiv triler, čiji početak odmah vuče čoveka da čita. - Predviđam mu još veći uspeh kod čitalaca od "Velikog juriša". Kad film flopne, kažu u Holivudu da se povezao s publikom. Pratio sam komentare na mrežama i ovaj roman će još više da se poveže sa publikom. Biće čitan - poručio je Stojiljković.

Kurir/ Ljubomir Radanov

Bonus video:

01:24 VLADIMIR KECMANOVIĆ: Sa Ninovom nagradom ne želim više ništa da imam! (KURIR TELEVIZIJA)