ŽARKO LAUŠEVIĆ PRVI PUT ZA MEDIJE O NOVOM FILMU: Moja generacija ovu priču nije mogla da pročita u udžbenicima istorije

Na obroncima Kosmaja, na svega 50 kilometara od Beograda, uveliko traje snimanje igranog filma "Heroji Halijarda" Radoša Bajića.

Priča nastala iz pera čuvenog glumca i reditelja i uz pomoć Dušana Kovačevića i Strahinje Madžarevića inspirisana je najvećom pojedinačnom akcijom spasavanja savezničkih pilota iza neprijateljskih linija u istoriji svetskog vazduhoplovstva tokom Drugog svetskog rata. Set su posetili tokom vikenda Gordan Matić i delegacija Filmskog centra Srbije, koji su podržali ovaj projekta, kao i predstavnici Telekoma Srbija, koji stoje iza TV serije "Vazdušni most". Glavne uloge igraju Žarko Laušević i Petar Božović. Laušević je za sajt FCS rekao:

foto: FCS promo

- Uvek volim istorijske teme, pogotovu ako su bazirane na realnim događajima. Moj lik u filmu je fiktivna ličnost, jedan otac koji ima tri sina. Jedan je u partizanima, drugi u četnicima, a treći ima tek 17 godina. Tu je i ćerka, koja će se zaljubiti u jednog pilota, koga ćemo mi spasti. Taj rascep je prikaz vremena, raspolućenosti ljudi u to doba. To je nešto što moja generacija, nažalost, nije mogla da pročita u udžbenicima. Mislim da je ova priča značajna zbog toga što će otkriti i neke druge stvari, makar zaintrigirati da jednog dana krenemo i o takvim stvarima da pričamo. Jer ako nešto ne naučimo, ne zapamtimo, bojim se da ćemo ponoviti to isto.

foto: FCS promo

U filmu igraju i američki glumci, koje predvodi Stiven Mur, suprug glumice Jelene Grujičić, koja je igrala u "Dari iz Jasenovca" i seriji "Pevačica".

- Moja žena, koja je srpska glumica, upoznala me je s ljudima koji su radili na kastingu za ovaj film. Rad s Radošem je izuzetan. Veoma je dobar s glumcima, njegovo prisustvo je neverovatno, inspiriše i nadahnjuje. U filmu glumim poručnika Edvarda Volša. On je američki mitraljezac čiji se avion srušio u Srbiji, nakon čega se o njemu brine jedna predivna srpska porodica - objasnio je Mur.

foto: FCS promo

Snimanje filma i TV serije odvijaće se u dve faze - tokom 2021. i 2022. godine. Premijera filma planirana je za proleće 2023, dok će prikazivanje TV serije biti na programima Radio-televizije Srbije i kanala Superstar TV u jesen 2023. godine.

Kurir.rs/ FCS promo

Bonus video:

02:45 PALA PRVA KLAPA NASTAVKA U KAFANI SLOŽNA BRAĆA: Nele otkrio detalje nove serije, a JEDNA PODUDARNOST iznenadila je sve!