MILIONERKA OD 16. GODINE VOLI JEDNOG ČOVEKA, UDALA SE U VENČANICI OD MILION €: Sada su uhvaćeni zajedno, sve pršti od strasti!

Viktorija Svarovski, naslednica imperije Svarovski vredne više milijardi dolara, uslikana je na plaži sa suprugom Venerom Mercom.

Naime, oni su uživali na plaži, a paparaci su ih uhvatili dok su razmenjivali nežnosti.

Nemica je pokazala izvajano telo u klasičnom crvenom bikiniju, a očigledno je da se strasti između nje i njenog 16 godina starijeg supruga još nisu smirile, premda su zajedno više od decenije.

foto: Profimedia

Zanimljivo je da se Viktorija zabavljala sa Vernerom, koji je inače finansijski mogul, još od tinejdžerskih dana - odnosno od 2010. godine.

Oni su se venčali 2017. godine na luskuznom italijanskom rizortu Portopikolu.

Venčanje je trajalo tri dana, a podrazumevalo je ekstravagante večere i plesne zabave, te najskuplju hranu i piće i naravno - zvanice su nosile najskuplju odeću.

foto: Profimedia

Viktorija je nosila neverovatno glamuroznu venčanicu vrednu milion dolara koja je na sebi imala oko 500 hiljada Svarovski kristala i težila je otprilike 45 kilograma.

Inače, ova Nemica je u tinejdžerskim i ranim 20-im imala uspešnu muzičku karijeru, a 2014, je čak nastupala na Zimskim olimpijskim igrama u Sočiju, a 2010. snimila je muziku za holivudski film "The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader".

Danas je Viktorija posvećena televizijskoj karijeri - voditeljka je takmičarskog šoua "Let’s Dance". Takođe, ona je i influenser - na Instagramu je prati gotovo pola miliona ljudi, a ona sarađuje sa brojnim poznatim brendovima.

foto: Profimedia

Kurir.rs/I.B.

