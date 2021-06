SESTRE DRAGANA BJELOGRLIĆA SU VEOMA TALENTOVANE I POZNATE: Jedna je PEVAČICA, a druga se pojavila u čuvenoj seriji! (FOTO)

Glumac i producent Dragan Bjelogrlić je u srodstvu sa pevačicom Zoranom Pavić.

Ona je u jednoj emsiji govorila o Bjeli i našim glumcima.

- Ja sam prevashodno pop pevačica i ako nešto imamo u ovoj zemlji to su glumci. Iskrena da budem, neke stvari koje sam radila uz emotivnu podršku svog brata trudila sam se da ih uradim donekle sama. Pričam o monodrami "Kad žena voli", koju je on izdao, a koju sam ja uradila u nekom drugom aranžmanu. Van pameti je da on mene kao sestru zove da glumim pored ovakvih glumaca - rekla je Zorana pre nekoliko godina.

Međutim, malo ko zna da on ima još jednu, takođe veoma poznatu sestru.

U seriji "Senke nad Balkanom" Bjelinu sestru Smilju glumi Marina Vodeničar, glumica koja je Bjelina sestra i u stvarnom životu.

Marinu i Bjelu povezuje rodbina iz Barande, ali njih dvoje nikada javno ne ističu da su brat i sestra po daljoj liniji.

Marina Vodeničar je rodom iz Pančeva, a osim u "Senkama nad Balkanom" imala je zapažene uloge i u "Ženama sa Dedinja", "Urgentnom centru", "Sinđelićima", ali je takođe veoma aktivna u pozorištu.

