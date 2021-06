BEZ IGORA VUKA TORBICE POZORIŠTE VIŠE NIJE ISTO! Godinu dana od smrti mladog reditelja: Svima nam užasno nedostaje

Jedan od najboljih reditelja mlađe generacije, Igor Vuk Torbica, preminuo je na današnji dan pre godinu dana u Rovinju.

Imao je samo 33 godine. Rođen je u Drvaru, odrastao u Rovinju, a školovao se, živeo i radio u Beogradu, kao i u mnogim najznačajnijim pozorištima širom regiona. U gradu koji je voleo i odabrao napravio je neke od svojih najboljih predstava, kao i u Zagrebu, Ljubljani, Novom Sadu, Rijeci, Somboru, Bitolju. "Hinkeman", "Carstvo mraka", "Mizantrop", "Tartif", "Tit Andronik", "Krvave svadbe" neki su od naslova koji se i danas izvode.

foto: Ana Paunković

Priliku da radi s njim imala je glumica Tijana Marković, koju smo gledali u seriji "Porodica".

- Njegov odlazak je ostavio trag na svima nama jer odlazak takvog čoveka i talenta je težak. Oni su retki, a ono što je na nama jeste da ih prepoznamo i negujemo, bez obzira na neke površne i trivijalne stvari. Izgubila sam prijatelja, kolegu, jednog od najboljih reditelja sa kojim sam radila, a pre svega čoveka velikog srca! Pozorište više nije isto, retki su takvi ljudi i umetnici i mislim da će vremenom sve više nedostajati svima nama - kaže Tijana za Kurir i prisetila se i saradnje sa Trobicom.

- Što se "Tartifa" tiče, ona prva scena sa Hanom i sa mnom krenula je iz improvizacije, da bi nas sutradan Igor sačekao sa transkriptom. Rekao je jednu ključnu stvar, a to je da nije došao po predstavu, došao je da je uradi. To znači biti tu i ići do kraja. Ono što je najbitnije kod ove predstave jeste tekst, jer je koristio samo 30 odsto integralnog "Tartifa" i stavljao u svoj tekst. Koliko davno je to pisano, a kako komunicira sa sadašnjošću! Na jedan i u jezičkom i u vizuelnom smislu vrlo estetizovan način ukazuje nam na problem - iskrena je Markovićeva.

Igor je diplomirao je na Fakultetu dramskih umetnosti 2013. godine u Beogradu, u klasi profesorke Alise Stojanović. Kao najbolji student pozorišne režije u generaciji, dobitnik je nagrade "Hugo Klajn". Sahranjen je u Rovinju, gde i danas živi njegov otac.

Kurir.rs

Bonus video:

02:03 TUGA NA KOMEMORACIJI MIRI FURLAN U JUGOSLOVENSKOM DRAMSKOM POZORIŠTU: Miki Manojlović jedva priča, glas mu drhti od SUZA