KIM KARDAŠIJAN O BIVŠEM MUŽU KOŠARKAŠU: Udala se za njega SAMO zbog snimanja RIJALITIJA i nedovoljno PARA, sad mnogo ŽALI

Povodom završetka rijalitija, porodica Kardašijan sela je sa tv voditeljem Endi Koenom (53) u emisiji "U korak sa Kardašijanima - specijalno okupljanje' u kom je Kim Kardašijan (40) otkrila razlog razvoda braka sa drugim suprugom, bivšim košarkašem Krisom Hamfriom. (36).

Tokom razgovora Kim je priznala kako je osećala pritisak da nastavi sa venčanjem 2011. godine jer su ga snimili za porodični šou. Iako nije htela da se uda za njega, rijaliti zvezda nije želela da je pamte kao "odbeglu nevestu".

Kim Kardašijan kaže da Krisu Hamfrisu duguje izvinjenje, ali bivši košarkaš očito nije raspoložen za praštanje.

Starleta je priznala kako je mnogo puta, bezuspešno pokušala reći bivšem mužu kako joj je žao zbog načina kako se ponela prema njemu u njihovom 72 dana dugom braku.

- Pokušala sam. Zvala sam ga mesecima - priznala je Kim.

Rekla je da je jednom naletela na Krisa u hotelu Beverli Hils, dok je bila napolju sa kćerkom Nort i trudna sa sinom Sejntom, ali susret nije dobro završio.

- Videla sam ga i svi njegovi prijatelji su ustali od stola i pozdravili me, a on me doslovno samo pogledao, kao da nije hteo razgovarati sa mnom - rekla je Kim.

- Bila sam toliko nervozna da prekinem vezu sa nekim. Potpuno sam pogrešno postupila. Raskinula sam sa njim na najgori način i jednostavno nisam znala kako se nositi sa tim. Puno sam naučila iz toga - priznala je Kim ranije u emisiji.

Kim je objasnila kako je njenom bivšem vera jako važna, pa je u prijavi za poništenje braka naveo prevaru.

- Da sam bila zrelija i ja bih zatražila poništenje. Volela bih da sam se samo jednom udala - priznala je Kim.

Takođe je priznala da nije uštedela dovoljno novca kog je dobila od produkcije za snimanje venčanja pa bi je odlazak sa istog skupo koštao.

Kim se trenutno razvodi od svog trećeg supruga Kanje Vesta (44). Njen prvi brak bio je sa Dejmonom Tomasom (51).

