KAD UPALIM TV NE ZNAM KOJI GLUMAC U KOJOJ SERIJI IGRA! Žarko Laušević iskreno o glumi, otkrio detalje NOVE ULOGE

Istorijski ratni spektakl "Heroji Halijarda", sniman je na Kosmaju, u selu Nemenikuće i okolini Beograda, a jedan od glavnih glumaca, Žarko Laušević, istakao je da su teme iz istorije neophodne za ekranizaciju, jer smatra da tako nešto ne naučimo i ne zapamtimo, bojim se da ćemo ponoviti to isto.

U poslednje vreme, zvezda kultnih filmova "Oficir s ružom", "Bolje od bekstva" ili "Braća po materi" veoma je angažovan na aktuelnim domaćim filmovima i TV serijama u svom novom povratku u Srbiju na mali i veliki ekran.

Sada mu je fokus na ambiciozno pripremljenom projektu Radoša Bajića iz perioda Drugog svetskog rata, koji je film "Heroji Halijarda"i mini seriju "Vazdušni most" planirao tri i po godine.

- Veoma me privukla i obradovala ova priča, kao i poziv od kolege Radoša Bajića. Inače volim istorijske teme, naročito bazirane na realnim događajima, to uvek ume itekako da provocira - izjavio je Laušević.

U centru igranog filma "Heroji Halijarda" je zaplet prema istinitom događaju o spasavanju savezničkih pilota iza neprijateljskih linija, poznatom pod šifrovanim imenom "Operacija Halijard".

Srpski narod je u leto 1944. godine od sigurne smrti spasio 508 američkih i drugih pilota, što je suština te ratne drame.

"Uloga koju imam ovde je fiktivna, za razliku od velikog broja drugih likova u priči koji se pojavljuju kao važna imena poznata iz naše istorije. Tumačim lik oca koji ima tri sina, i kad se tako izgovori, zvuči kao početak neke lepe bajke. Ali ipak nije, jer ova bajka je vrlo surova. Jedan je sin u partizanima, drugi u četnicima, trećji sa 17 godina je na putu negde, vuče ga život da se negde opredeli, ni sam ne zna kuda", opisao je Laušević okvir radnje i svoj lik u filmu.

Osim sinova, njegov lik u filmu i seriji ima i ćerku, koja se zaljubljuje u jednog pilota, a upravo njega će junaci filma spasiti.

Prema njegovim rečima, taj rascep porodice je prikaz tog vremena kao i raspolućenosti ljudi, što u vreme njegove generacije nije moglo da se pronađe u udženicima iz istorije.

Čuveni glumac je naveo da se nije detaljno izučavalo da su saveznici Jugoslavije bile zemlje sa Zapada - Amerika, Engleska, ali isto tako bilo je poznato da su oni uglavnom pomagali.

Podsetio je na brojne žrtve koje su pale u tim naletima preko većih gradova u Srbiji kao što su Leskovac i Niš, a takođe su bombradovani Podgorica i Nikšić.

"Uskrs 1944. godine bio je gori za Beograd nego napad iz 1941. godine. Ova priča je značajna zbog toga sto će otkriti i neke druge stvari, makar zaintrigirati nekoga pa da onda jednog dana krenemo i o tim stvarima da razgovaramo. Ako nešto ne naučimo i ne zapamtimo, bojim se da ćemo ponoviti to isto", pojasnio je Laušević.

Kako je reditelj Bajić izjavio povodom saradnje sa Lauševićem, oduvek je znao da je on veliki glumac, ali sada dok rade zajedno, može i potpisati "sertifikat" sa tom tvrdnjom. Opisao ga je kao veoma profesionalnog kolegu, retko izvanrednog glumca.

Sada dva dramska umetnika imaju priliku prve saradnje u karijeri, a kada je scenario bio gotov, Bajić je u januaru poslao scenario Lauševiću sa idejom da se sastanu za 10 dana i popričaju o mogućem snimanju.

Laušević se javio već sutra ujutru, scenario nije mogao da prestane da čita, i odmah je pristao da igra u filmu.

"Scenario mi se veoma svideo, mislim da je Radoš Bajić izuzetno otvoren i zahvalan za saradnju, prima sugestije, što je za glumce veoma dragoceno, ne samo za mene, već sve učesnike ovde. I otvorenog srca je ušao u ovaj projekat, što se odmah vidi", naglasio je Laušević.

Čuveni glumac dosta je prisutan u novim TV serijama ili filmovima u poslednje vreme u Srbiji, kada se snima neverovatna količina igranog programa, i to je posebno angažovan u projektima sa istorijskom tematikom.

Pre svega je briljirao kao vodeći junak serije "Koreni" prema delu Dobrice Chosića, a svojevrsni nastavak u vidu serijala "Vreme zla" biće uskoro prikazan, gde takođe igra jednu od dominantnih uloga.

Osim toga, tumačio je pesnika za decu Jovana Jovanovića Zmaja u filmu i mini seriji "Ime naroda" Darka Bajića, a aktuelan je do nedavno bio u istorijskoj epskoj priči - tv seriji "Aleksandar od Jugoslavije" Zdravka Šotre.

Možda su savremene teme danas dosta istražene, kada se autori okreću istoriji.

"Prošlost kao istorija je očigledno nešto što mi još uvek nismo do kraja savladali, zato rado prihvatam pozive gde se obrađuju takve teme. Ako bi se pojavili neki novi savremeni zapleti, ne bih imao ništa protiv da u tim pričama učestvujem. Takav je i serijal 'Državni službenik', gde igram dve sezone, a spremamo i treću, nagovestio je Laušević, koji je nedavno briljirao u neobičnoj seriji "Kalkanski krugovi", čiji se nastavak planira.

Kako smatra, to su višeznačno ozbiljni projekti upravo zato što otkrivaju tu sakrivenu prećutanu stranicu istorije, a sa druge strane, daju jedan dobar paralelni tok sa ovim što se danas dešava.

"Nikako ne može biti zaludan posao okretati se istoriji na filmu ili televiziji, ako imamo dobrog povoda. Svako vreme je dobro za Šekspira ili Njegoša. Zašto se ne vraćati uvek istoriji, kada je dobra tema ili snažan dramski naboj, koji uvek može da ponudi i neke druge odgovore, objasnio je glumac i književnik, čija su tri poznata autobiografska romana obeležila veliki uspeh u poslednjih 10 godina.

Glumac je zvaničan povratak domaćoj kinematrografiji obeležio 2015. godine filmom "Smrdljiva bajka" Miroslava Momčilovića, i malo kasnije postao je nezaustavljiv sa angažmanom u većem broju pretežno TV serija.

U savremenom trenutku njegovo lice se može videti na televiziji na više projekata, gde se ima utisak da istovremeno snima barem četiri naslova.

"Istina, ne preklapam se u projektima, iako prema emitovanju verujem da tako izgleda. O toj organizaciji mojih uloga u novim projektima brinu drugi ljudi, što rade veoma uspešno, podvukao je Laušević i dodao da ne volim da snima u isto vreme.

"Nekad sam to radio kao mnogo mlađi - trčim sa pozorišne probe na snimanja, onda se vraćam uveče da snimam neki treći film. Nekako se to vremenom promeni, i onda čovek malo stane i spusti loptu, i shvati da je potrebno posvetiti se studioznije jednom projektu, otkrio je on.

"Ovako, kada upalim televizor, ne znam koji glumac u kojoj seriji igra. Zato pokušavam da napravim neku distinkciju od svega ovoga što radim, zaključio je glumac, kojeg će publika gledati u ratnoj drami "Heroji Halijarda" tokom proleća 2023. godine.

