MUCI DRAŠKIĆ JE BIO MOJ PROFESOR, A I PRVO IME KOJE SAM UPAMTIO KAO DETE: Reditelj Miloš Lolić o nagradi za najbolju režiju

U Ateljeu 212 juče je dodeljena nagrada "Ljubomir Muci Draškić" reditelju Milošu Loliću.

Priznanje za režiju ustanovljeno je 2005. godine odlukom Ateljea 212 i Skupštine grada Beogrbada i bijenalno se dodeljuje za predstave nastale na beogradskim scenama u znak sećanja na velikog reditelja i dugogodišnjeg upravnika Ateljea 212.

Ono što ovu nagradu izdvaja od drugih jeste to što o njoj odlučuje žiri koji je sastavljen isključivo od glumaca. Žiri su činili Svetlana Bojković (predsednik žirija), Gorica Popović i Tihomir Stanić i jednoglasno su doneli odluku da nagrade predstavu "Kaspar" Petera Handkea Jugoslovenskog dramskog pozorišta.

foto: Uroš Arsić/Mondo

Svetlana Ceca Bojković je uručila priznanje upravnici Tamari Vučković i glavnom glumcu Miodragu Miši Dragičeviću, a dobitnik se obratio video-porukom.

- Želim da se zahvalim na počasti, jer ova nagrada slavi Mucija. Moja klasa je poslednja kojoj je on predavao pozorišnu režiju, a bio sam i poslednji student kome je on upisao ocenu pre odlaska u penziju. Bio sam srećan kad sam upisivao režiju na njegovoj klasi. Odrastajući uz majku glumicu (Danica Maksimović, op. aut.), od malih nogu sam u kući čuo imena iz pozorišnog sveta, a ime Muci sam prvo upamtio zbog tog specifičnog nadimka. Za mene se sada zaokružuje nešto intimno i divno. Drugi razlog što mi ova nagrada znači jeste to što se dodeljuje od glumaca, a ja je dobijam za režiju "Kapsara", gde smo moji glumci i ja imali specifičan zadatak i da nađemo poseban izraz. Posebno sam ponosan na to što su svi moji glumci uspeli da prevaziđu to što je tekst nudio. JDP mi je omogućio da imam nivo kao u Nemačkoj. Nadam se da uživate u proslavi Mucijevog rođendana - rekao je Lolić.

foto: Nebojša Mandić

Nagrada se sastoji od plakete sa likom Ljubomira Mucija Draškića, rad vajara Miroljuba Stamenkovića, unikatne diplome, rad slikara Ljube Milunovića, i novčane nagrade.

foto: Uroš Arsić/Mondo

Kurir/ Lj. Radanov

