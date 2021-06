GAGI MI JE UKRAO RUŽU RUMENU, LAŽNO SE PREDSTAVLJA DA JE AUTOR PESME: Kolega i drug optužio Jovanovića za KRAĐU HITA!

Najpopularnija narodna pesma u Srbiji završila je na sudu!

Zbog "Ruže rumene" već neko vreme nemaju sna ni Nebojša Ljubišić ni Dragan Gagi Jovanović.

Naime, kako Kurir saznaje, glumac Nebojša Ljubišić tužio je svog kolegu i klasića, čuvenog Drakčeta sa sela, da mu je ukrao pesmu! Preciznije, Ljubišić osporava da je Dragan Gagi Jovanović kompletan autor čuvene "Ruže rumene".

Ko je napisao stihove

Iz Sokoja - Organizacije muzičkih autora Srbije, potvrdili su da je kao autor muzike i teksta velikog hita upisan samo Gagi Jovanović. Međutim, još prošle godine stigao im je dopis od Ljubišićevog advokata Nenada Rudovića, u kome on osporava Gagiju kompletno autorstvo nad muzikom i delom nad tekstom. Jovanoviću su zato blokirane isplate tantijema (godišnje nadoknade za autorska prava, op. aut.), a njegov kolega sada treba da sudu da dokaže da je autor pesme. Nije na odmet znati da slični procesi u svetu traju i po nekoliko godina, a tantijeme, čak i na malom tržištu kao što je Srbija, mogu da iznose i po nekoliko hiljada evra.

foto: Sonja Spasić

- Za sada na ovu temu neću davati nikave izjave - kratko je rekao Ljubišić i potvrdio naša saznanja, a glumčev advokat je objasnio da će oni ovaj spor najverovatnije rešiti između sebe.

I Dragan Gagi Jovanović je potvrdio naše otkriće, ali takođe nije bio bio previše raspoložen za priču.

- Ne bih komentarisao ceo slučaj. Za mene je to tužna priča. Bili smo drugari, ali vremenom se ljudi menjaju... - poručo je Jovanović.

foto: Kurir

foto: Kurir

Kurir.rs/