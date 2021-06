SRPSKI GLUMAC NOVAC TROŠI U KAZINU?! Uhvaćen u Budvi kako ulaže stotine evra, hvalio se da je kupio 2 stana, a onda se desio OBRT!

Glumac Slaviša Čurović navodno je tokom večeri uložio par stotina evra na igre na sreću, a u jednom trenutku uspeo je i da povrati uloženi kapital, međutim to nije dugo trajalo.

foto: Sonja Spasić

Dok njegove kolege kukaju zbog smanjenja obima posla i samim tim zarade, usled pandemije korona virusa, to nije slučaj i sa glumcem Slavišom Čurovićem. Izgleda da mu je učešće u seriji “Igra sudbine” donelo lepu zaradu, te pauzu između snimanja koristi kako bi novac trošio u kazinu.

- Slaviša je u kasnim večernjim satima došao u jednu kockarnicu u Budvi, u društvu par prijatelja i odmah seo za rulet kako bi oprobao svoju sreću. Bio je vrlo raspoložen, sve vreme se šalio sa prijateljima i pijuckao alkohol. U prvi mah je u mašinu ubacio par stotina evra, te naglas komentarisao svaki dobitak i gubitak - navodi izvor koji se našao na licu mesta, te dodaje:

- U prvi mah njemu je dobro išlo, te je uspeo da pogodi nekoliko brojeva i zaradi nešto novca na uloženi kapital. Međutim to se brzo promenilo, jer je on nastavio da se kocka, te je sve vreme išao gore-dole sa novcem. Delovalo je da ga to ne uznemirava previše, već je nastavio da vodi razgovor sa prijateljima koji su sedeli do njega. Svi zajedno su navijali da rulet pokaže broj koji su izabrali, a kako nije dolazio, onda su njegovi prijatelji naglas psovali aparat, dok je Čurović bio sudržan. Samo bi odmahivao glavom i nastavio da uzima koji gutljaj pića i stavlja nove uloge.

Mediji su kontaktirali Slavišu kako bi proverili istinitosti navoda, međutim on je bio vrlo tajanstven.

foto: Sonja Spasić

- Ne bih to komentarisao - kratko je poručio glumac.

Ipak izvor tvrdi da ovo nije prvi put da je gost kockarnice, te da mu je to čest vid zabave.

- Viđao sam ga i ranije u kockarnici. Ima običaj da svrati, ali nikad ne troši velike sume novca, te uglavnom deluje da mu je to samo vid zabave. Uglavnom sedi i za aparatima u društvu prijatelja i kocka sa manjim svotama novca - objašnjava izvor te dodaje:

- I ove večeri se videlo da mu je vrlo prijatno u kazinu, čak se nije previše uzrujavao ni kada izgubi pare. Sve vreme je ćaskao sa prijateljima o raznim temama, a jednog trenutka su se dotakli i njegovog posla. Otkrio je da će se uskoro pojaviti dva nova filma koje je snimio, kao i da jedva čeka da se vrati u Beograd i nastavi rad na nastavku “Igri sudbine”. Usput je svojim prijateljima preporučio i koje domaće serije da pogledaju, te je bilo jasno da se skroz prijatno i opušteno oseća u kazinu.

foto: Pritnscreen Praktična žena

Kurir.rs/S.M./Blic

Bonus video:

