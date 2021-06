KAD ON SEDNE NA PRESTO VIŠE NIŠTA NEĆE BITI ISTO: Čarls odlučio da li će mali Arči poneti TITULU PRINCA, Megan i Hari u ŠOKU!

U britanskim medijima se već neko vreme spekuliše o tome hoće li sin Megan Markl i princa Harija, maleni Arči, imati titulu princa.

Izvor blizak kraljevskoj porodici tvrdi kako to nikako nije moguće s obzirom na to da princ Čarls ne želi da njegov unuk bude u redu naslednika. Ipak, to nije sve jer Čarls neće, već zato što on razmišlja poput kralja, a kada sedne na presto ništa više neće biti isto.

- Potrudiće se da Arči nikada ne dobije titulu niti bude deo kraljevske porodice - dodaje, kao i da će rezati sve troškove kako neki ljudi ne bi mogli da iskorišćavaju svoj status.

Megan i princ Hari navodno su već upoznati sa ovom odlukom,a Čarlsov potez nisu dobro prihvatili. Iako su im odnosi već mesecima na poljuljani, plan budućeg kralja sada ih je samo dodatno narušio.

Naime, jedan od razloga zbog kojeg Čarls želi da smanji broj članova je finansijska kriza sa kojom se suočavaju, s obzirom na to da je interes javnosti za kraljevsku porodicu svakim danom sve manji.

Stručnjaci smatraju kako će Arči ipak nakon napunjene 18. godine moći sam da odluči hoće li prihvatiti titulu ili ne. Dodaju i kako njegov deda još uvek ne može da odlučuje o takvim poduhvatima, a smatraju i kako prvi potez budućeg kralja sigurno neće biti odbacivanje rođenih unuka. Ipak, stručnjaci ni tu opciju ne isključuju.

