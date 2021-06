REPERKA PONOVO TRUDNA: Kardi Bi povukla papire za RAZVOD, pa na SPEKTAKULATAN način otkrila fanovima da je u DRUGOM STANJU!

Reperka Kardi Bi nastupala je sinoć na dodeli BET Awards-a, i tom prilikom izašla je na binu kao iznenađenje tokom performansa grupe Migos. Međutim, zbog izdanja u kom se pojavila svi su komentarisali da je reperka ukrala šou.

Naime, Kardi je obelodanila da je trudna po drugi put tako što se pojavila u uskom kombinezonu sa kristalima, dok je preko stomaka imala crnu mrežicu.

Nakon toga je usledila i objava na Instagramu gde je pevačica pozirala potpuno naga dok je grudi i stomak prekrila belom bojom.

Kako prenose strani mediji, reperka je u 8. mesecu trudnoće, a svi su komentarisali da izgleda sjajno

Inače, reperka sa svojim suprugom, reperom OfsetoZ već ima dvogodišnju devojčicu U braku su skoro četiri godine, ali imali su dramatične uspone i padove. Naime, Kardi je Ofseta često prozivala jer ju je varao tokom braka, ali je ipak odlučila da ostane sa njim. Međutim, kada to više nije mogla da trpi, podnela papire za razvod u septembru 2020. Bila je uporna u tome da mu ovog puta neće popustiti i da je između njih sve gotovo, a onda je dva meseca nakon podnošenja zahteva za razvod od toga odustala.

- Kako se posvađam sa svima vama na društvenim mrežama, tako i sa mojim muškarcem. Pa kad mi ljudi kažu da sve to radim zbog pažnje, nije istina, ja sam samo luda osoba. Jedan dan sam srećna, drugi dan želim da ga prebijem. Nedostaje mi. Teško je kad ne pričaš sa svojim najboljim prijateljem. A i teško je biti bez pen**a - pojasnila je.

Inače, s obzirom na to da je poznata po neobičnom stilu, jednom prilikom su je pitali šta misli kako će reagovati njena ćerka kad vidi sve polugole spotove.

- Ona će videti moje telo, videće me da tverkujem pa se pitam ima li razlike jesam li to radila pre ili posle nje. Svejedno je to objavljeno. Mislim da se mame moraju osećati seksi. Ne mislim da jednom kad postaneš mama, treba da budeš časna sestra - zaključila je.

