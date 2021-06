BEKAMOV SIN VERENICI POKLONIO LUKSUZNU VILU: Od cene će vam se zavrteti u glavi!

Najstariji sin Dejvida i Viktorije Bekam, Bruklin i manekenka Nikola Pelc, podigli su još jednom svoju vezu na viši nivo. Mladi par je nedavno kupio kuću i obeležio godišnjicu njihove veridbe.

Oni su kupili vilu na Beverli Hilsu za više od 10 miliona dolara. Lukuzno zdanje koje ima oko 650 kvadrata nalazi se nedaleko od mesta gde je Bruklinova porodica živela pre nekoliko godina kada je Dejvid igrao za Los Anđeles galaksi.

Prema evidenciji o nekretninama, vila je izgrađena prošle godine i u njoj postoji pet spavaćih soba, luksuzna kuhinja, bazen, spa, vinski podrum i još dosta toga.

Takođe, iz njihovog novog doma se pruža pogled na holivudska brda i Los Anđeles.

Bruklin i njegova verenica Nikola su se oglasili na Instagram nalogu i međusobno čestitali godišnjicu veridbe.

- Pre tačno godinu dana zamolio sam ovu divnu ženu da se uda za mene. Ona me svakodnevno čini boljom osobom i moj je najbolji prijatelj. Ne mogu da zamislim svoj život bez tebe jer me neprestano zasmejavaš - napisao je on na svom Instagram profilu.

- Jako te volim, dušo - odgovorila je ona.

