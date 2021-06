GLUMICA OTKRILA DETALJE BRAKA SA TEODOSIĆEM: Da li joj pomaže oko dece, kako se organizuje i koja je tajna njenog ODLIČNOG izgleda

Glumica Jelisaveta Orašanin se vratila poslovnim obavezama posle godinu dana pauze.

- Brzo mi je prošla prošla godina. Možda zato što sam na privatnom planu imala baš dosta obaveza, pa je proletela. Mislim, da sada kada budem počela da radim ću shvatiti kako je to opet igrati. Veoma sam srećna što ovu predstavu igramo leti i što nemamo pozorišnu pauzu kakva je inače u ustanovama. Baš sam srećna što sam se vratila - rekla je Jelisaveta Orašanin.

Godinu dana niste igrali predstavu “Hotel 88”, sigurno ste se uželeli pozornice?

- Godinu dana mi je najduži period da se nisam vratila zbog korone i cele situacije. Uvek joj se rado vraćam i jedva čekam da je igram. Sada smo promenili i prostor. Želeli smo da napravimo neke inovacije pa otuda i novi prostor.

Ko vam je najviše nedostajao od kolega?

- Stvarno su mi svi nedostajali. Što Vlada, Andrija, Tamara, tako i klasići, kao i moje druge kolege iz pozorišta. Baš su mi nedostajali.

Očekuje vas još jedna predstava vrlo dvosmislenog naziva “Hotel 69”?

- Pa nije. (smeh) To je jing-jang. Još nismo spakovali celu predstavu. Čekamo neko bolje vreme za to, da budemo bez ikakvih mera, što se nadam da će biti uskoro, pa verujem da ćemo tada izaći sa premijerom.

foto: Nemanja Nikolić

U seriji “Ubice mog oca” je dosta kolega sa kojima se privatno poznajete, sa nekima se i družite. Timu su se priključile Anica Dobra i Branka Katić. Da li ćete imati scena s njima?

- Neću. Mene neće biti mnogo u “Ubicama”. Imam nekoliko dana. Neću se sretati sa njima, već sa nekim potpuno novim likovima. Stvarno bi mi bila čast da igram sa njima. Ali ovog puta, nažalost, ne.

Kako sve postižete s obzirom na to da imate dvoje male dece. Imate dadilje? Ko vam pomaže?

- Pa da. Svi su trenutno uključeni, najviše bake i deke. Na njih se nekako najviše oslanjamo. Najsigurniji smo i najspokojniji kada su deca sa njima. Ja sam stvarno non-stop sa decom. Iako negde odem do grada uvek vodim decu sa sobom. Samo uveče kada igram predstavu ili ako se organizujem da izađem na piće sa nekim, onda naravno pozovemo bake u pomoć.

Izlazaka se niste odrekli. Da li se Beograd promenio za ovo vreme koliko niste ovde živeli?

- S obzirom na to da jako dugo nisam izlazila veoma mi je prijalo i nisam imala vremena da obratim pažnju na neke promene. Trudim se da ne zapostavim i svoj život i neke potrebe koje su normalne. Biti roditelj jeste velika odgovornost, ali isto tako treba se posvetiti i sebi. Naravno, da uvek pronađem kada god imam vremena za svoje prijatelje, kolege... To me čini sretnom i ispunjenom ženom.

Mnogi su primetili da ste izuzetno zgodni, kao da se niste dva puta porađali.

- Zahvaljujući nutricionistkinji sam brže došla do zdravijeg načina života i ishrane. I naravno deca su moja teretana. Bukvalno. Moji privatni treneri su moja deca. Ne sedam. Smatram da i to utiče na kilažu.

Da li je Petra živahna na vas?

- Pa da. Ima moj karakter. Ali borimo se. (smeh). Dobra je.

Ko je kome mezimac? Da li Petra Milošev, a Bogdan vaš?

- Sve zavisi u kojim delovima dana i zavisnosti od njihovog raspoloženja. Ali stvarno nemamo tu podelu. Podjednaki su mezimci sin i ćerka. Stvarno.

Miloš vam dosta pomaže oko dece. Koliko vam nedostaje sada kada ste razdvojeni?

- Sada kreću obaveze oko reprezentacije. Videćemo, koliko bude mogao, toliko će pomagati.

Da li ćete ovo leto provesti u Beogradu?

- Da. Nemam toliko dana snimanja tako da ću se potruditi da odem na more, ako budem uspela. Ništa nisam isplanirala, ali se nadam da ću negde otići.

Ovog leta vas očekuje snimanje “Ubica mog oca”, ali i serija “Kamiondžije”. Da li se više radujete trileru, drami ili pak komediji kakve su “Kamionodžije”?

- Serija “Ubice mog oca” je jedna od prvih serija, projekata, u kojima sam radila. Ista je ekipa i nekako smo svi uigrani. A ovo je potpuno nova ekipa i podjednako se radujem što ću raditi oba projekta. “Ubice” su moj teren i već znam šta igram. A ovo je nešto što ću kreirati, tako da se radujem. Ne mogu da napravim razliku između te dve serije, jer su dijamentralno suprotne.

Kako Novak ređa uspehe u tenisu, tako i Miloš u košarci. Sigurno ste ponosi na njega, vidimo po društvenim mrežama?

- Apsolutno. Pored toga što sam supruga, ja se svakom njegovom uspehu radujem i podržavam sve što on radi. On je najbolji košarkaš, mogu to slobodno reći. Umetnik na terenu. Drago mi je što je još jednom osvojio MVP i to apsolutno zasluženo.

foto: Privatna Arhiva

(Kurir.rs/A.M./Blic)

