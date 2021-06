ŠERBEDŽIJA SLAVI 30 GODINA BRAKA SA 2 DECENIJE MLAĐOM LENKOM! Glumac se emotivnom porukom obratio supruzi: Još se držimo sa ruke

Rade Šerbedžija i Lenka Udovički obeležili su 30. godišnjicu braka. Tim povodom glumac se oglasio emotivnom porukom.

- Večeras je 30 godišnjica Lenkinog i moga venčanja... Vjenčali smo se u Beogradu 29. 6. 1991. godine... Mjenjali smo gradove i države. Rodili smo troje djece. Napravili smo vlastiti teatar na najljepšem otoku na jadranskom moru. Imamo divnu obitelj. Imamo i dovoljno pravih prijatelja. I još se čvrsto držimo za ruke..

Uz poruku glumac je ostavio i pesmu "Filipa Kljajića 32". Inače, ova pesma je posvećena Lenki, a naziv nosi po ulici u kojoj se stanovala kada su se upoznali.

Podsetimo, Rade je od svoje supruge stariji 20 godina. Od kada su se 1990. godine upoznali u Subotici znali su da su stvoreni jedno za drugo. Venčali su se kada je on imao 43, a ona 23 godine. Iz prvog braka gluamc ima sina Danila i ćerku Luciju, a sa Lenkom ćerke Ninu, Vanju i Milicu.

Rade i Lenka s istim entuzijazmom pričaju jedno o drugom, a žar u očima govori koliko su srećni kada su zajedno.

- Upoznali smo se 1990. godine u Subotici. Došao je da radi „Kralja Edipa” na tamošnjem festivalu. Tek sam završila akademiju i došla sam da radim manju predstavu. Radila sam s njegovim studentima s novosadske Akademije. Jedan dan smo se sreli u holu teatra. Imala sam problema s nekim od njegovih studenata i htela sam s njim o tome da porazgovaram. On je imao 43, a ja 23 godine. Mom ocu i majci to je bio drugi brak, a otac je od majke bio stariji 18 godina. Nije mi bilo nimalo neobično da se kao mlada zaljubim u muškarca koji je 20 godina stariji od mene. Oduvek su mi se sviđali muškarci koji su stariji od mene, koji imaju više životnog iskustva. Sve je išlo vrlo brzo, iako nisam očekivala da će se razviti u ljubavnu vezu. Radeta nisam poznavala, ali znate kako je to u pozorišnim krugovima - kruže tračevi i svakakve priče. Fascinantno je šta su sve ljudi sposobni da izmisle iz zavisti - ispričala je ranije za „Jutarnji list” Lenka.

foto: Ana Paunković

Sve je, zapravo, počelo tako što je Šerbedžiji, tada već velikoj jugoslovenskoj glumačkoj zvezdi, koleginica Inge Apelt rekla: „Ovu bi malu mogao da oženiš”, pokazujući u Lenkinom smeru.

Ljubav je, kako kažu, kliknula odmah, a razlika od 20 godina nije smetala ni njemu ni njoj.

- Da, bila je neka hemija, mada sam ja imala neke predrasude kad sam otišla u Suboticu, tek sam bila završila Akademiju. Više me je privlačila neka alternativna scena i neke nepriznate i nepoznate vrednosti. Avangarda je bila pravac u kojem sam razmišljala, sva sam nešto bila u fazonu rušenja priznatih vrednosti. Rade je glumac koji je toliko priznat, voljen, koji je mnogo postigao, pa se nije uklapao u moje ideje o svetu. Potpuno me je razoružala ta njegova jednostavnost, iskrenost i čistoća, neki skoro dečački duh. Baš me osvojio kao čovek - rekla je kasnije Lenka, pa dodala da imaju živ, gotovo buran odnos.

- Tako da proživljavamo razne cikluse i faze kao i svaki par, s tim što nas dublje vežu svaka godina zajedničkog života, iskustva, usponi i padovi koje delimo. Na nekoj dnevnoj bazi ima svega - i svađamo se i volimo - naglasila je tada Lenka.

I posle 30 godina ljubavi prema Lenki, Rade oseća divljenje prema supruzi koje ne može da sakrije.

- Mogu samo da kažem da sam srećan što starim i živim uz takvu ženu, humanu, saosećajnu, poštenu... Lenka sve što ima daje drugima, tako je s njom bilo oduvek. Ona živi za ljude, za mene, za svoju decu. Odlična je majka, pažljiva, strpljiva, mudra. Uvek sam joj se divio. Bez nje ne bi bilo ni „Ulyssesa”, ni bezbroj lepih događaja u mom životu. Spojili smo svoje umetničke svetove, ali ne slažemo se uvek u svemu - bude tu i polemika, sporečkamo se koji put, ali to je deo zajedništva, deo života - rekao je ranije Rade.

foto: Profimedia

Kurir.rs/A.A.

Bonus video:

01:39 POČELI PRIJEMNI ISPITI: Prvi startovao ETF, a na jednom fakultetu za svako slobodno mesto troje zainteresovanih