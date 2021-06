OVAKO ĆE KRALJEVSKA PORODICA OBELEŽITI 60. ROĐENDAN LEJDI DI: Statua princeze Dajane stigla u Kensingtonsku palatu!

Ujedinjeno kraljevstvo se ovih dana sprema se za veliko slavlje - šezdeseti rođendan princeze od Velsa. Iako Dajane nema skoro 24 godine, njen duh oseća se u svakoj pori britanskog društva.

U vrtu Kensingtonske palate 1. jula, na dan kada je rođena, biće postavljena statua Lejdi Di u prirodnoj veličini. U tom zdanju princeza je živela posle razvoda od Čarlsa, a danas je to dom njenog starijeg sina, princa Vilijama i njegove porodice.

U zajedničkoj izjavi koju su prinčevi dali 2017, kada su poručili spomenik, istakli su da na ovaj način žele da sačuvaju uspomenu na kraljicu srca, njen život i legat. Vilijam i Hari zapravo su planirali da bude postavljena u avgustu te godine, kako bi obeležili dve decenije od majčine smrti, ali radovi nisu bili završeni na vreme.

Inače, čuveni kensingtonski vrt, „Sanken garden“, otvoren je za posete, a pre nekoliko godina u njemu je posađeno Dajanino omiljeno belo cveće. Hari i Megan izabrali su upravo to mesto za fotografisanje posle objave da su se verili.

Autora statue, Ijan-Rank Brodli, izabrali su Vilijam i Hari, oduševljeni njegovim prethodnim radovima.

Upakovani u posebne kutije, delovi skulpture juče su dopremljeni u Kensington i trenutno se sastavljaju. Ceremonija će zbog kovida biti privatnog karaktera, uz prisustvo članova porodica Vindzor i Spenser. Kako je još davno najavljeno, Hari i Vilijam održaće zasebne govore. Ako situacija sa koronom bude pod kontrolom, javnost će većoj ceremoniji moći da prisustvuje u septembru. Pominju se i specijalni gosti, poput Eltona Džona, Dajaninog velikog prijatelja, koji ju je 1997. godine na večni počinak ispratio pesmom „Candle in the wind“.. Podsetimo, princ Hari koji od prošle godine živi u Kaliforniji, stigao je u Lonton pre nekoliko dana kako bi majci odao počast. On je došao ranije zbog preventivnih mera i karantina, dok princ Čarls i Kejt Midlton neće prisustvovati otkrivanju statue.

