BJELA SA STUDENTIMA UŽIVA NA SPLAVU: Rezervisali separe, ostalim gostima nije bilo jasno šta se događa!

Glumac Dragan Bjelogrlić proslavio je sa svojim studentima kraj master studija na jednom prestoničkom splavu.

Kako Kurir saznaje, a kako možete videti na priloženoj fotografiji, oni su rezervisali jedan separe i uživali u živoj muzici do ranih jutarnjih časova.

Glumac i njegov kolega predavač i studenti su bili u jako dobrom raspoloženju, pa su i nazdravljali sa žestinom. Ostali prisutni bili su iznenađeni što vide glumca u tolikom društvu lepih i mladih devojaka, ali je on uz osmeh svima objašnjavao da su to njegovi studenti i da je na sve njih jako ponosan zbog postignutih rezultata u toku studija.

Podsetimo, Bjelogrlić, osim što je odličan glumac i reditelj, već neko vreme je i predavač na jednom fakultetu, gde je studentima mentor na master programu za proizvodnju TV serija.

Ovo nije prvi put da je naš paparaco fotografisao glumca sa svojim učenicima u neformalnom druženju i razgovoru, pa smo tako u maju Bjelu slikali nakon završenog predavanja, kada je on okružen sa nekoliko studentkinja, vodio srdačan razgovor. Kako je naš izvor s fakulteta na kom glumac predaje tada naveo, studenti su oduševljeni svojim profesorom i praktičnim znanjem koje im on iz svog višegodišnjeg iskustva prenosi, pa je vrlo moguće da ćemo ih u skorije vreme videti u nekim od projekata koje on priprema.

