BRITNI SPIRS SE OBRAČUNALA SA PAPARACIMA: Prvo me fotografišete, pa ISMEVATE moje telo, znam da nisam SAVRŠENA, ali pustite me!

Britni Spirs na Instagramu je objavila video sa porukom za sve one koji žele da je fotografišu na Havajima, gdje je otišla na odmor sa dečkom Semom Azgarijem.

foto: Printscreen/Instagram

"Ovde na Mauiju je prilično ludo. Međutim, paparaci znaju gde sam i stvarno mi to nije zabavno. Bilo mi je prilično teško da idem negde jer se ova lica uvek pojavljuju kako bi me fotografisala. Ali ne samo to... Iskrivljuju moje telo i sprdaju se sa fotografijom i to je sramota. Znam da moje telo nije savršeno, ali definitivno ne izgledam tako kako me prikazuju. To je bezobrazno i zlobno, pa vas ljubazno molim da od*ebete", poručila je pevačica uz emotikone poljupca.

Na odmor je otišla nakon što je prvi put javno progovorila na sudu o svom životu i zatražila prekid starateljstva oca Džejmija nad sobom.

"Samo želim svoj život natrag, prošlo je 13 godina i dosta je. Dosta je i uopše nema smisla... Gotova sam. Želim da tužim svoju porodicu, da budem potpuno iskrena", rekla je tada.

Nakon svedočenja protiv oca, u kojem je otkrila potresne detalje starateljstva, Britni se putem Instagrama obratila svojim pratiiocima izvinjavajući se što je skrivala istinu.

"Izvinjavam se što sam se pretvarala da sam dobro protekle dve godine. Učinila sam to zbog svog ponosa i bilo mi je neprijatno da podelim šta mi se događa. Ali iskreno, ko ionako ne želi imati zabavan Instagram? Verovali ili ne, pretvaranje da sam dobro zapravo je pomoglo. Pa sam odlučila da objavim ovaj citat danas, jer, kako kažu, ako prolazite kroz pakao... Instagram je za mene bio kul mesto na kome sam mogla deliti svoje prisustvo i postojanje. Mesto na kom sam se osećala kao da vredim, uprkos onome što sam proživljavala... I hej, uspelo je. Pa sam odlučila da pročitam još bajki", pisala je Britni.

(Kurir.rs/A.M.)

Bonus video:

00:11 MILAN KRSTARI BEOGRADOM I GDE GOD DA SE POJAVI, SVI SE OKREĆU ZA NJIM: Pogledajte motor na solarni pogon, pravi je HIT (KURIR TV)