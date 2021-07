JOŠ OD TITA PA DO DANAS SRAMOTA JE GLASNO REĆI DA SI SRBIN: Bora Čorba o izjavi Čuture da je iz benda izašao zbog nacionalizma!

Gostujući na Jutjub podkastu Belgrejd bekstejdž pas (Belgrade backstage pass), rok muzičar Nikola Čuturilo otkrio je kako je svojevremeno napustio Riblju čorbu jer nije bio nacionalista i nije mogao da stane iza "onoga što je bila politika benda".

- Nisam mogao ni na koji način da učestvujem u ludilu koje je počelo da se kuva. Pokušao sam, koliko sam skromnim mogućnostima mogao, da utičem. To je bilo bez rezultata. Moja odluka bila je da napustim bend, što nije bilo nimalo jednostavno. Razni ljudi su me doživeli kao da sam retardiran, jer je dobar bend, super produktivan, dobra kinta... Sve ono što smo kao bend radili i imali kao jezgro počinjalo je da bude manje važno. I tu više nije bilo mesta za mene - opisao je Čuturilo, koji je u Riblju čorbu došao kao ritam gitarista za album "Istina" 1985, a s bendom frontmena i pesnika Bore Đorđevića snimio je i albume "Osmi nervni slom", "Ujed za dušu" i "Priča o ljubavi obično ugnjavi". Bend je napustio 1989. godine, krenuvši u samostalnu karijeru albumom "Devet lakih komada".

Poštujem tuđe, ali ne dam na svoje

Razloge odlaska iz benda Čuturilo nikada ovako javno i eksplicitno nije izneo u javnost. Logično pitanje za Boru Đorđevića bilo je da li je zaista politika uticala na njihov rastanak.

- Kao prvo, ne bavim se politikom, pa ne bih ni odgovarao na neka uslovno politička pitanja. Potrebno je ipak znati šta je nacionalista, šta nacista, šta šovinista. S ponosom mogu da kažem da sam nacionalista, dakle, pripadnik svoje, srpske nacije. Nisam ni nacista, ni šovinista, nikog ne mrzim, naprotiv, poštujem tuđe, ali ne dam na svoje. Još od Tita pa do danas bilo je maltene sramota reći glasno da si Srbin jer nam se stalno nabacuje neki kompleks nepostojeće krivice samo zato što smo Srbi. E tako nešto ne želim niti hoću da prihvatim - počinje Bora, koji tvrdi da je ipak nešto sasvim drugačije razdvojilo Čuturila od ovog legendarnog benda.

- Riblju čorbu nikada nisam uvlačio u politiku, pa verujem da je takva izjava stavljena u usta našem bratu Čukiju, s kojim smo imali sjajno druženje i nezaboravne koncerte. Jednostavno, došle su odvratne, ratne devedesete i Čuturi takvo vreme i događaji nisu prijali, pa je odlučio da neko vreme živi u Londonu. Tačnije, to je bio kraj osamdesetih. Čuki je naslutio šta će se dogoditi. Nikakvih sukoba i svađa nije bilo, niti ih danas ima, jer i dalje sarađujemo veoma uspešno. Čutura je jedan od inicijatora koncerta za Mišu Aleksića, na kojem će i učestvovati. Mnogi fanovi benda smatraju tu fazu Čorbinog rada najuspešnijom, sa dve ubojite gitare. Možda bi trebalo da vas podsetim da je brat Čuki komponovao neke od velikih hitova benda: "Oko mene", "Crvena su dugmad pritisnuta", "Ljuti rokenrol", "Da, to sam ja", "Neću da te volim", "Svirao je Dejvid Bouvi"...

Sve su to naša deca...

U trenutku kada već pričamo i spominjemo Nikolu Čuturila, ne možemo da prenebregnemo činjenicu da je Riblja čorba iznedrila i brojne druge muzičare koje smo potom zavoleli i kroz njihove samostalne albume.

- Veoma sam ponosan što su kroz Čorbu prošli muzičari koji su kasnije napravili značajne karijere. Kod nas svi komponuju i ceo bend podržava njihove samostalne projekte. Setite se samo maksi singla pokojnog Rajka Kojića i pesama "Ne budi me bez razloga" i "Grešnik pod nebeskom kapom". Bajaga, koji svakako ima najuspešniju samostalnu karijeru, snimio je "Pozitivnu geografiju" dok je bio u Čorbi, Vicko ima puno solo albuma kako svojih, tako i sa decom iz škole Master blaster, u kojoj predaje bubnjeve, sada svi forsiramo Jocu da napravi solo album, on je i imao vrlo uspešan album s grupom Čika Joca i zmajevi, Nikola ima bend Kontrast i izdatu ploču, najsvežiji član Ivke ima svoj bend Orvel 69, a ipak svima je Čorba najvažnija. Sve su to naša deca i svi će u matičnom bendu imati maksimalnu podršku - iskren je roker, još pod utiskom koncerta u Kragujevcu, gde je na Arsenal festu Riblja čorba prvi put nastupala posle godinu i po pauze.

- Kragujevac je bio ludilo. Tužan, jer je prvi koncert bez Miše i srećan, jer smo razvalili posle godinu i po pauze - zaključio je Bora.

