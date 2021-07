RAZVELA SAM SE PRE TRI GODINE I PROŠLI SMO NAŠE KRIZE! Glumica o krahu braka sa TRAGAČEM IZ POTERE, a evo u kakvom su ODNOSU SADA!

Glumica Jelena Đukić priznaje da nema služavku, da je razvedena, ali da je i te kako srećna.

Da li vi imate služavku?

- Služavku nemam. Imam ženu koja mi je od velikog poverenja, koju jako volim i koja dođe da mi pomogne. Ona meni, ja njoj.

Koliko vam je lepota pomogla, a koliko odmogla?

- Nije to nešto čime se ja vodim u životu. Bitni su mi odnosi sa ljudima. Bitno mi je kako je ljudima pored mene i kako je meni pored njih. Time se vodim u privatnom životu, tako i kroz karijeru. Volim i da poružnim ako treba zbog uloge. Nemam problem sa tim. Da igram muške uloge, budem debela, svašta nešto da uradim kada je transformacija zbog uloge u pitanju.

Da li biste imali problem da se obnažite?

- Ja to ne radim po svaku cenu, već isključivo kada vidim da to ima smisla. Kada je priča dobra i da ja kao glumica poverujem u to i da mogu da je opravdam što da ne. Ja sam odbijala uloge gde sam procenjivala da je besmisleno da to radim.

Vi ste srećni, a razvedeni.

- To obično ide tako zajedno. Razvela sam se pre tri godine i prošli smo naše krize, ali ostali smo u jako dobrim odnosima. Civilizovano smo se razišli. Imamo divan odnos. Ponosna sam na to i da moje dete raste u ljubavi.

Da li su sada muškarci slobodniji da vam priđu?

- A ko je rekao da ja nisam zauzeta? Ja tada ne dozvoljavam da mi priđu. (smeh)

Podsetimo, Jelena Đukić bila je u braku sa rediteljem Miloradom Milinkovićem, kog gledamo i kao tragača u kvizu "Potera", i sa njim ima ćerku.

Kurir.rs/Blic/M.M.

BONUS VIDEO:

00:14 MIHAJLOVA BIVŠA POJAVILA SE NA SLAVLJU: Mladenovićeva pevala na žurki Šaulića, a njen DEKOLTE nećete prestati da GLEDATE! (VIDEO)