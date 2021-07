EXIT OBJAVIO ZVANIČNE PROCEDURE ZA ULAZAK NA FESTIVAL: Evo šta će sve morati da imaju posetioci da bi uživali na Petrovaradinu!

Festival Exit objavio je zvanične procedure za ulazak posetilaca na ovogodišnje izdanje festivala.

U zvaničnom saopštenju su naveli da će ulaz na Petrovaradinsku tvrđavu od 8. do 11. jula biti biti dozvoljen samo onima koji poseduju Digitalni zeleni sertifikat, što znači da su vakcinisani ili su preležali kovid-19, i onima koji imaju negativan antigenski ili PCR test.

Exit je za kupce ulaznica obezbedio besplatne brze testove u Novom Sadu, dok će oni koji ulaze sa pozivnicama te testove moći da urade u ovlašćenim laboratorijima.

Proces zamene vaučera za festivalske narukvice biće vremenski značajno duži i podrazumevaće više provera u odnosu na ranije godine. Zbog toga, EXIT apeluje na sve posetioce da zamenu obave od ponedeljka 5. jula do srede 7. jula. Svima koji vaučere ne zamene do četvrtka, 8. jula do 20 časova, festival ne garantuje da će moći da udju tokom prve večeri, usled stvaranja ogromnih gužvi.

Za sve kupce vaučera i ulaznica koji će morati da rade brzi antigenski test, Exit je osigurao besplatno testiranje u Hali 1 Novosadskog sajma od srede 7. jula do nedelje 11. jula, svaki dan od 10.00 do 18.00 sati.

Strani posetioci će na zamenskim mestima za festivalske vaučere, odnosno na kapijama festivala za one s jednodnevnim ulaznicama, pokazivati dokumenta koja su koristili prilikom ulaska u Srbiju, kao što su PCR test ne stariji od 72 sata, ili potvrde da su vakcinisani.

Strani posetioci iz zemalja kojima je ulazak u Srbiju slobodan, kao što su Bosna i Hercegovina, Crna Gora ili Makedonija, moraće da urade brzi antigenski test u Novom Sadu, prema istim uslovima kao državljani Srbije.

U saopštenju se podseća da su rezultati ankete koju je EXIT nedavno sproveo medju kupcima ulaznica u Srbiji pokazali su da je više od 70 odsto njih imunizovano čak 64 odsto je primilo je vakcinu, a osam odsto preležalo kovid-19 u prethodnih šest meseci.

Ograničen kontingent ulaznica za festival 2021. godine po ceni od 7.890 dinara, uz uštedu od 30 odsto, nalazi se u prodaji najkasnije do petka, 2. jula do kraja dana, ili ranije ukoliko se količine rasprodaju.

