DEŠAVALO SE DA SE ZAPLAČEM UŽIVO U PROGRAMU, NAUČILA SAM LEKCIJU! Kristina Radenković o poslu i izgledu: Ne mislim da sam LEPOTICA

Voditeljka Kristina Radenković priznaje da nije od kamena iako često pred kamerama izgleda hladno, te naglašava da je naučila da se kontoliše i da iznosi mišljenje samo kada se to od nje traži.

Uvek ste smireni pred kamerama. Šta zna da vas izbaci iz takta i da li tada znate da se iskontrolišete i izbrojite do deset?

- Izbace me nekada stvari iz takta, ali to je neprimetno nekome ko me ne poznaje. Dugo sam u televizijskom poslu i naučila sam da se kontrolišem. Na početku rada na televiziji dešavalo se i da se zaplačem uživo u programu, ali sam naučila lekciju, a to je da sam lice koje iznosi informaciju i da tu nema mesta za preemotivna reagovanja.

Rekli ste dosta puta da vas je majčinstvo promenilo. Da li je ćerka povukla vaš temperament ili ipak sin, i da li ste zadovoljni zbog toga?

- Još uvek su oboje veoma mali, a karakter se gradi. Kao i svako ljudsko biće i oni su svako za sebe i ne bavimo se mnogo analizama. Potpuno su različiti i predivno je gledati ih kako rastu i kako se snalaze u različitim situacijama.

U mnogim anketama proglašavani ste za jednu od najlepših dama sa domaće scene. Šta mislite da je na vašem telu najlepše i da li ste samokritični?

- Nisam ni te ankete videla, ali hvala još jednom. Nikada sebe nisam smatrala lepoticom, a neukusno mi je da pričam o svom telu. Zavolela sam sebe takvu kakva sam. Izlečila sam svoje dečije komplekse, i trudim se da negujem svoje telo i lice da bi me poslužili i u starosti. Na sebi najviše volim svoju kosu, oduvek. Najveći kritičar sam sama sebi, i kad vidim da sam možda blaga prema sebi pozovem sestru da me dokrajči.

