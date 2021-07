DUGO ČUVANI DETALJI SUSRETA BOBE ŽIVOJINOVIĆA I PRINCEZE DAJANE: Upoznali su se u Londonu, a na njegov šarm pala je i ona!

Slobodan Boba Žovojinović je na vrhuncu svoje karijere upoznao princezu Dajanu, a ona je redovno dolazila na mečeve našeg tenisera.

Život princeze Dajane bio je uzbudljiv poput filma, pa ne čudi što se i danas, 24 godine posle njene tragične pogibije u saobraćajnoj nesreći, njeno ime skoro svakodnevno pominje u medijima.

Udajom za naslednika britanskog trona, princa Čarlsa, Dajana Spenser dobila je titulu princeze, kao i priliku da obiđe svet i upozna najznačajnije ljude svog vremena. Žene su oponašale njen način odevanja, frizuru, ponašanje, a muškarci su bili potajno zaljubljeni u njene neobično plave oči, piše portal "Hello".

foto: Profimedia, Printscreen

O susretu sa princezom Dajanom, koju je upoznao na vrhuncu popularnosti, svojevremeno je pričao i bivši teniser Slobodan Boba Živojinović.

- Nedelju dana pre „Vimbldona“ 1987. godine održan je humanitarni meč pod njenim pokroviteljstvom. Bio sam jedan od učesnika, pored još nekoliko poznatih tenisera. Tada sam upoznao Ledi Dajanu. U prvom razgovoru pitala me je da li sam ja onaj teniser koji ima najjači servis - ispričao je Boba Živojinović, dodajući da su se ponovo sreli iduće godine.

- Navijala je za mene sa tribina, iako je kraljevska porodica imala VIP ložu. Velika je stvar kad na meč dođe da te bodri osoba poput nje - zabeležili su novinari pre neku godinu ispovest jednog od naših najboljih tenisera svih vremena.

foto: Profimedia

- Bila je predivna žena, njena veličina bila je u tome što je normalno komunicirala sa svima. Naši dugački razgovori svodili su se na priče o svakodnevnim stvarima i našoj deci. Filip je godište njenog mlađeg sina Harija, pa su nam uglavnom to bile teme. Filip ju je i upoznao. Kada sam mu rekao da je to princeza, ništa mu nije bilo jasno. On je, kao svako dete, princeze zamišljao poput likova iz bajki, u dugačkim raskošnim haljinama - ispričao je Boba, pominjući svog najstarijeg sina Filipa Živojinovića.

Zajedničke fotografije sa princezom Dajanom Slobodan Živojinović brižljivo čuva u porodičnom albumu i kratko poručuje: „Ponosan sam što sam je poznavao“.

foto: Damir Dervišagić

