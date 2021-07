DVA VELIKA PEHA NA SVADBI, NJEGOV UŠTOGLJEN POSAO I BEG IZ BEOGRADA: Istina o Nini Janković i njenom mužu! Sve je bilo čudno!

Glumica Nina Janković u braku je sa suprugom Matejom Dičićem sedam godina, a zajedno su više od decenije. Lepa glumica i ekonomista imaju dvoje dece, sina Vukašina i ćerku Ivanku. Lepa Šapčanka kaže da je porodilni tip, te da su joj muž i deca glavni pokretač u životu i da najradije provodi vreme sa njima.

Par je sudbonosno “da” izgovorio i pred Bogom u crkvi Svetog Marka, a zatim su građansko venčanje obavili u jednom beogradskom restoranu, gde je upriličeno i svadbeno veselje. Mateja je Ninu verio u novogodišnjoj noći 2013. godine.

Zanimljivo je da je Mateja brat od ujaka Ninine koleginice i dobre prijateljice Tamare Dragičević, a glumica se ranije prisetila da je na dan venčanja imala peh.

- Uspavala sam se! Sve je bilo potpuno čudno, ne umem to da objasnim - ispričala je Nina u intervjuu nekoliko dana posle venčanja, a onda otkrila i šta joj se dogodilo sa venčanicom:

- To jutro i nije počelo baš najbolje. Naime, iako sam veče pre venčanja probala venčanicu, kada sam došla da je obučem, shvatila sam da sam smršala za jedan dan. Iako je venčanica visila na meni, zahvaljujući Ivani (stilistkinja, prim. aut.) brzo smo sanirali problem.

MOJ MUŽ JE DIVAN I NEŽAN

Ljubav sa Matejom joj je kao bajka, pa glumica priznaje da su poštovanje i razumevanje jedna od stavki koje čine njihovu zajednicu stabilnom.

- Čar našeg braka jeste u tome što se mi i dalje zabavljamo. U tom smislu, ništa se nije promenilo - rekla je ranije glumica, koja je dodala da su se neke stvari između njih iskristalisale, te sada više uživaju u zajedničkom vremenu.

- Kod Mateje volim njegovu duhovitost, harizmu i to što u svakom trenutku zna kako treba da reaguje. Divan je, nežan i pažljiv - naglasila je ona.

Na pitanje koliko obraćaju pažnje kada slave godišnjice i biraju poklone, Nina je ranije govorila:

- Postalo je normalno da jedno drugome kupujemo stvari i to više nije nikakvo iznenađenje. Možda je to jedina stvar u našem braku koja je počela da se podrazumeva. Ipak, romantiku vezujem za fine gestove koji umeju da me obraduju i razneže više od bilo kog poklona - objašnjava umetnica koju i dalje oduševljavaju mnoge suprugove osobine.

Iako rade u potpuno različitim branšama, Nina u umetničkoj profesiji, a Mateja u bankarskom sektoru, to ni na koji način ne remeti odnos mladih supružnika. Naprotiv. U njihovom slučaju to je dobitna kombinacija:

- Nas dvoje stvarno super funkcionišemo, što je očigledno. Njegov posao podrazumeva striktno radno vreme, ali koliko god da je posao kojim se bavi uštogljen, Mateja je jako duhovit i veseo čovek, bez obzira na to čime se bavi. Kad god dođe kući, uvek je nasmejan i veseo. U društvu je uvek najduhovitiji, on je taj koji diže atmosferu i pravi je veseljak. To je i jedan od razloga što sam se zaljubila u njega i što sam još zaljubljena. Mi uživamo zajedno, još smo zaljubljeni jedno u drugo, što je divno i značajno za oboje. To je nekako čar našeg odnosa.

PORODIČAN SAM TIP

Prema njenim rečima, Mateja i ona nisu formalisti već se trude da slave svaki novi dan.

- Nije nam potreban povod da bismo se lepo proveli, već istinski znamo da uživamo u svakom životnom trenutku - naglasila je Nina i dodala:

- Ja sam porodični tip tako da mi brak jako prija i smatram da je došlo vreme i za proširenje porodice. Prethodne dve godine sa Matejom pamtim samo po lepim stvarima koje su nam se događale, a pre svega po putovanjima. Oboje smo prilično zaposleni tako da u Beogradu nemamo priliku da provodimo zajedno onoliko vremena koliko bismo želeli, jer nam to što se viđamo posle posla nije dovoljno. Odlazak na odmor uvek je prilika da po čitav dan budemo upućeni jedno na drugo, što najviše volimo.

Na pitanje kako sa suprugom dele obaveze, Nina je za domaće medije rekla:

- On ima normalno radno vreme, za razliku od mog. Ali oboje smo tu. Vukašin je dobar, voli da se druži i uživa s decom, što mi se sviđa. Ima veselu narav. Čuvaju ga bake, deke i Veka, žena koja je s nama.

