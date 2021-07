SIN ME JE PODMLADIO, A SUPRUGA MI JE PREDIVNA: Frano Lasić iskreno o poslu, porodici i ženi koja je 3 decenije MLAĐA od njega!

Glumac Frano Lasić dobio je jednu od bitnijih uloga u “Dinastiji”, naglasivši da mu je drago da se jedna kultna serija prebacila na naše podneblje.

- Kada dobijete ulogu vidite da li vam odgovara ili ne odgovara. Ja cenim svaki posao, bez obzira na to kakava je uloga. Pogotovo u današnje vreme gde je poslova sve manje, iako smo u situaciji da se puno snimalo ovde. Naravno da sam bio zadovoljan. Svaka uloga koju radite je izazov za sebe. S druge strane, saznanje da se radi o “rimjeku” jedne “Dinastije” koja je bila svetski poznata serija sa milionima gledalaca je već izazov i odgovornost. Sitaucija i tema koja se obrađuje u orginalnoj “Dinastiji” 80-tih godina apsolutno se može prebaciti u današnje vreme. Svega ima, politike, korupcije, ubistava, ljubavnih zapleta, prevara. Iste stvari koje su se događale tada, događaju se i sada - rekao je Frano Lasić.

Igrate advokata. Da li biste mogli da se nađete u privatnom životu u toj ulozi?

- Gluma je gluma. Ona vam daje mogućnost da možete skakati sa jednog lika u drugi bez straha od katastrofalnog udarca u zemlju i pada. Pritom, ovo nije takva uloga da je bog zna koliko zahtevna. On je jedan linearan tip. Međutim, on ima moralnu vertikalu u kojoj poštuje svog poslodavca, odnosno Blejka. Nikada mu ništa neće napraviti iza leđa. On ga je vadio iz puno problematičnih situacija koje su ga snašle u životu. Na kraju krajeva jedan u drugog imaju poverenja, uzajamno poštovanje.

Jedno vreme niste snimali. Da li birate uloge ili nije bilo adekvatnih poziva?

- U jednom trenutku je nastao zastoj, nije se radilo toliko. Sada je na neki način hiperprodukcija. Pre dve godine sam snimio film “Elegija lovora”, sa rediteljem Dušanom Kasalicom, gde igram glavnu ulogu. Taj film se još nije pojavio. Jednostavno se ne isplati dati film koji je zavšen, koji je dobar, za desetoro ljudi, već se čeka sutuacija da će se pojaviti na nekom festivalu. Radio sam male uloge, ali sam radio.

Da li od glume može pristojno da se živi?

- Možete da se preživi. Celi život je takav. Ja sam 40 godina u tom poslu kao slobodnjak što nije baš lagano. Kao slobodnjak imate i nemate. Imate posao, nemate posao. Sada to fantastično morate ekonomizovati da možete dočekati drugi posao. Da možete živeti. Osim toga to više nisu honorari, stranih produkcija. Ali kada se radi, pogotovo sapunice, što je u kontinuitetu, onda se može pristojno živeti. Ali, šta znači pristojno živeti? Možete recimo pristojno živeti u Srbiji, ali ne i u Hrvatskoj, jer su cene namirnica skuplje tamo nego ovde. Uvek je divno kada čovek ima posao, kada može nešto da radi, a onda se prebacuje iz jednog džepa u drugi, pa se nekako snalazite. U svakom slučaju nije Karingtonski kao ovde.

Kako balansirate privatne i poslovne obaveze?

- Pa može da se uspe. Dogovarate se sve. Tu nema izbora. Kada se radi onda idete da radite. Ovde nemam glavnu ulogu pa se može sve uspeti. Nije problem. Problem bi bio da imam glavnu ulogu. To bi značilo da sam svaki dan na snimanju od ujutru do uveče. Ovako kada je srednja uloga, pa nije svaki dan snimanje, može se.

Osim glume, sreća i najveće bogatstvo vam je sigurno sin?

- Da.

Da li vam je bilo teško da napravite taj rez u životu?

- Ne. Ja sam presrećan zbog toga. Imam predivnu suprugu Milenu koju obožavam, volim, koja je predivna osoba i to je jednostavno nekako bio logičan sled naše veze. Mi smo osam godina u vezi i tako smo hteli. Kao da sam ponovo rođen. Srećan sam i daje mi snagu. Strašno me veseli situacija sa malom bebom koju gledaš kako raste svaki dan, kako vam se smeje, to je predivno.

Da li vas je sin podmladio?

- Jeste. Naravno.

