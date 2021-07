ŽIVOT JE IZGUBILA U STRAŠNOJ I NEOČEKIVANOJ TRAGEDIJI: Ispovest njenog malog SINA slama srca i kamen bi ZAPLAKAO!

Naja Rivera nestala je na jezeru Piru 8. jula 2020. godine, a njeno beživotno telo pronađeno je šest dana kasnije.

Tragična smrt američke glumice i zvezde serije "Glee" Naje Rivere šokirala je njene obožavaoce, porodicu i prijatelje, koji se i danas teško mire sa njenim gubitkom.

Naja koja je tada imala 33 godine život je izgubila prilikom pada sa čamca, a u nesreći je uspela da spasi tada 4-godišnjeg sina Džosija sa kojim je krenula na plovidbu jezerom Piru.

"Prikupila je dovoljno energije da vrati sina na čamac, ali nedovoljno da spasi samu sebe", izjavio je šerif okruga Ventura Bil Ajub u kom se tragični slučaj dogodio.

Maleni je spasiocima koji su ga pronašli rekao da je njegova mama otišla da pliva, ali da se nije vratila i da je video kako nestaje pod vodom, a nakon toga je zaspao. Da je Naja Rivera nestala, otkriveno je nakon što nije vratila iznajmljeni čamac i nakon što je na njemu pronađen jedan prsluk za spašavanje, dok je drugi nosio dečak.

Nakon šestodnevne potrage njeno beživotno telo pronađeno je na severoistočnom delu jezera, a porodica nadu da će je pronaći živu nije gubila sve do kraja.

"Porodica je svakodnevno bila na jezeru, nadala se i komunicirala sa našim istražiteljima", izjavio je šerif.

Naja se proslavila kao Santana Lopez u hit-seriji "Glee", koja se prikazivala od 2009. do 2015. godine. Deo gledalaca zaključio je kako ekipu serije prati neka vrsta prokletstva jer osim Naje među živima više nisu ni njene kolege Kori Montei i Mark Saling.

Osim u "Glee" Naja, za koju su svi imali samo reči hvale, pojavila se u sitkomu "Kraljevska porodica", u kom je počela da glumiti sa samo 4 godine i dobila nominaciju za najbolju mladu glumicu, u komediji "Gospodar prerušavanja" i seriji "Step Up".

Naja je sina Džosija dobila sa bivšim suprugom, glumcem Rajanom Dorsijem, a nakon glumičine smrti svet su obišle vesti kako se njena sestra Nikejla uselila kod Rajana. On je komentarisao kako ga je to molio njegov sin pa je rekao da se neće obazirati na zlobne komentare. Glumac je zahvalio Nikejli što je život i manekensku karijeru stopirala kako bi mu pomogla sa odgojem sina nakon tragične Najine smrti.

Pre venčanja sa glumcem Naja je bila u vezi s Big Šonim nekoliko meseci do aprila 2014. godine, kada je ispričala da je za njihov raskid saznala kada i ostatak sveta. On je sve objavio na internetu, a s njom navodno pre toga ni o čemu nije razgovarao. Nakon Dorsija bila je u vezi sa penzionisanim fudbalerom Džermejnom Džonsom, i to od januara 2020. godine pa sve do svoje smrti.

