AKO STE SPREMNI DA PLATITE PUNU CENU, USPEĆETE U HOLIVUDU: Glumica otkrila koja PRAVILA morate da znate i uopšte NIJE naivno!

Glumica Prijanka Čopra je godinama pokušavala da se probije u Holivudu.

Međutim, doživela je veoma bolno i neprijtno iskustvo od jednog reditelja, koji joj je dao nekoliko saveta kako može da uspe u Holivudu.

Glumica je ispričala u svojoj autobiografiji, sa čime se sve suočila dok se probijala na glumačko tržište sa svega 18 godina. Te godine, pobedila je na izboru za miss Indije i želela je da se oproba i u svetu glume, a onda je saznala surovu istinu.

Jedan reditelj joj je savetovao da "napravi nove grudi" i "popravi proporcije" - žalosno, ali istinito, ali sa njim se složio i Prijankin tadašnji menadžer.

- Nakon nekoliko minuta razgovora, reditelj mi je naredio da ustanem i malo se zavrtim za njega. I jesam, napravila sam to. Zurio je u mene dugo i snažno, procenjujući me, a onda mi je predložio da povećam grudi, popravim lice i dodam malo volumena u stražnjicu... Rekao je da poznaje sjajnog lekara u Los Anđelesu kod koga bi me poslao.

- Napustila sam njegovu kancelariju zgrožena. Da li je bio u pravu? Zar stvarno neću moći da budem uspešna ako ne korigujem vlastito telo? Dugo sam se pitala da li sam uopšte podobna za ovaj posao, za glumu, sumnjala sam u sebe jer izgledam drugačije,a u sopstvenim očima odednom sam postala tako malena, beznačajna - napisala je glumica.

U jednom intervjuu, nedavno je izjavila kako su joj s vremenom brojne kritike na račun njenog izgleda postale "normalne".

- Nikada nisam imala hrabrosti da se zauzmem za sebe. Govorili su mi: - Ne budi dosadna, nova si u industriji, ne želiš da imaš reputaciju devojke koja uzrokuje probleme, ne želiš da budeš na glasu kao jedna od onih s kojima nije lako sarađivati. I ja sam "pala" na to, iako se smatram naprednom i pametnom. S vremenom sam naučila da se postavim drugačije, ali tada sam bila preplašena - otkrila je 38-godišnja glumica koja se proslavila ulogom u seriji "Kvantiko" i filmu "Spasilačka služba".

