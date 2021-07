OBOŽAVAM NOVAKA ĐOKOVIĆA I SRBIJU, ZNAM I ZA KUSTURICU: Slavni glumac Bajron Man oduševljen našom zemljom, jedva čeka da je POSETI

Američki glumac, Bajron Man je poreklom iz Hong Konga i zvezda brojnih holivudskih filmova.

On je otkrio da obožava Srbiju i ističe da mu je velika želja da upozna Novaka Đokovića, ali da je čuo i za Emira Kusturicu i njegove projekte koji su prikazani u Holivudu.

- Za Novaka Đokovića. Obožavam da igram tenis, kao i mnogi članovi moje porodice. Zaista se nadam da ću ga upoznati u budućnosti i, molim vas, recite mu da me kontaktira, neka mi piše na Instagramu! (smeh) Čuo sam i za reditelja Emira Kusturicu i njegove filmove koji su se probili u Holivudu -

Bajron ima nekoliko prijatelja iz Srbije, ali kaže da nije imao prilike da poseti našu zemlju.

- Upravo sam rekao "Ja volim Srbiju", u video snimku. (smeh) Imam nekoliko prijatelja iz Srbije. Verovali ili ne, u Hong Kongu živi veliki broj Srba, koji rade različite stvari. Upoznao sam jedan par i oboje su arhitekte. Voleo bih da posetim Beograd, video sam slike, čuo sam priče… Voleo bih uskoro da posetim Srbiju i razumeo sam da se dosta filmova snima u Srbiji. Uskoro ću snimati u Rumuniji, na jesen, i nadam se da ću jednog dana imati sreće da snimam i u Srbiji, jedva čekam -

Zvezda filmova "Street Fighter", "Skyscraper", "The Man With The Iron Fist", "The Big Short", kao i serije koja je trenutno veoma popularna na Netfliksu pod nazivom "Wu Assassins" je otkrio je anegdote sa snimanja filmova u kojima je sarađivao sa mnogim značajnim glumačkim imenima poput Žan Klod Van Dama i Kajli Minog.

- Da, možda i više njih. Interesantno je to što kada je film objavljen niko nije obratio pažnju na njega skoro 20 godina, i onda pre 10 godina su se ljudi zainteresovali ponovo. Snimili su dokumentarce, ja sam intervjuisan mnogo puta o tome šta se događalo na setu. Sumiraću sve anegdote u možda jednu ili dve…-

- To je najverovatnije bio moj prvi veliki film, jedan od najranijih koje sam uradio u glumačkoj karijeri. Sniman je u Bankoku na Tajlandu i u Australiji na Gold Koustu. Kad smo završili u Australiji, ostalo je 20 stranica scenarija koje još uvek nismo snimili i svi su poslati kući. Posle mesec dana su nas pozvali i rekli da idemo u Vankuver u Kanadi da završimo film -

- Jedan od naših producenata je imao srčani udar tokom snimanja filma i više se nije vratio. Drugi producent je imao saobraćajnu nesreću u Australiji koja ga je umalo koštala života, jer je vozio pogrešnom stranom puta i ni on se nije više vratio na set. On je Amerikanac, a u Australiji se vozi levom stranom puta, pa je ušao u suprotan smer i udario u autobus - otkrio je glumac šta se dešavalo iza kamera.

Kako kaže, do sada nije imao prilike da sarađuje sa producentima sa naših prostora, ali da se nada da će se to promeniti u bliskoj budućnosti.

- Ne. Ne verujem. Osim ako mi nisu prećutali da su iz Srbije. Mislim da do sada nikada nisam sarađivao sa rediteljima ili glumcima iz Srbije, ali se zaista nadam zajedničkoj saradnji u bližoj budućnosti - kaže Bajron Man.

O saradnji sa Ričardom Girom, Bredom Pitom i Dvejnom Džonsonom kaže:

- Radio sam puno sa Ričardom Girom. On je odličan glumac i često kada glumite sa njim zaboravite da on zapravo glumi, ja sam mislio da on samo razgovara sa mnom kada smo radili scenu. Eto koliko je dobar, to je moj utisak.

- Sa Bred Pitom nisam glumio, ali on je bio producent filma „The Big Short“ u kom sam igrao i upoznao sam ga tek na premijeri. On je veoma dobar čovek, ljubazan i definitivno je zvezda. Kada je on stigao na premijeru, cela prostorija i crveni tepih su se usijali -

- Dvejn Džonson je najvredniji čovek u filmskoj industriji, veoma dobar čovek, vredan, zanimljiv i on je fizički zaista ogroman čovek -

