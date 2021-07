NEKI DOBIJAJU BATINE, NI KRIVI NI DUŽNI: Vladan Savić otvoreno o POPULARNOJ seriji i snimanju od 13 sati na plus 40 STEPENI!

Glumac Vladan Savić, koga je publika zavolela i kroz seriju u kojoj tumači lik Ivana Ožegovića kaže da je mnogo truda uloženo u nastanak ovog serijala.

foto: Printscreen/Youtube/TV KCN

Prva sezona "Igre sudbine" je završena, ali se druga uveliko snima. Vladan ne krije da mu prija ovo kratkoročno zahlađenje jer se serija snima po čitav dan, a vreline to dodatno otežavaju.

- Vrlo je uzbudljivo na plus 40 stepeni snimati po 13 do 14 sati dnevno. Uzbuđenje do maksimuma - kroz osmeh kaže Vladan, kojeg pozorišna publika izuzetno voli jer je godinama bio više aktivan na daskama koje život znače nego na platnu.

Ipak, brzina rada serije i istovremeno gluma u pozorištu održavaju formu glumca.

- Mnogo mi znači. Snimamo ovu seriju gde ima dosta glumaca koji ne rade u pozorištu. Ne kažem da je to kod njih mnogo lošije, ali meni mnogo znači zato što se održava ta glumačka forma kao neki sport. Mora da se vežba i trenira - ističe glumac koji se nadao nastavku jer je rejting pokazao da publika to želi.

- Ušli smo u tu mašinu, u taj trening. Mi glumci smo zahvalni kada dobijemo dobar posao. Ne kukamo nego se borimo.

Da su se gledaoci saživeli sa likovima koje tumače glumci u seriji "Igra sudbine", svestan je i Savić.

- Imam sreću da igram pozitivca, ove negativce umeju da biju (smeh). Moj dobar drug Miljan Davidović je nažalost dobio udarac zato što je mene izbo u seriji. Ni kriv, ni dužan. Ljudi nas poistovećuju sa likovima koje igramo - kaže Vladan i priseća se situacije iz restorana kada ga je konobar poistovetio sa likom iz ove serije, čvrsto uveren da ga krase osobine poput onih koje ima Ivan Ožegović:

foto: Printscreen/Youtube

- Meni je najzanimljivije bilo kada me je jedan konobar, vrlo ljubazan, zamolio da se slika sa mnom zbog svog deteta. Na kraju mi je rekao “vi ste divan otac”. Tada sam ja njega pitao: “Dobro, druže, odakle ti znaš kakav sam ja otac?” (smeh). Ali je to iskreno rekao, zaista. Tako da mi je bilo simpatično.

Savić potvrđuje i priče svojih kolega da je na setu snimanja serije lepa i vesela atmosfera, te da bez obzira na mnogo rada, umeju da iskoriste pauzu da se druže.

Poslednjom epizodom prve sezone svi su ostali šokirani jer je upucana Ada Kanački. Mnogi se pitaju šta će biti i sa Lukom i Aleksom, kao i ljubavnim pričama i spletkama koje prate aktere ove serije. Ivan Ožegović je u svaku od tih drama pomalo upleten, međutim šta će se dogoditi ne sme da otkriva.

- I kada bih hteo, ne bih smeo jer sam vezan ugovorom. Ne smem ništa da otkrivam - iskren je Savić, koji nije posustao ni nakon naših nekoliko pitanja.

Kako se saznaje, ugovore o ćutanju nisu potpisali samo glumci već i tehničko osoblje koje radi i ima uvid u to šta se događa na setu.

foto: Printscreen/Youtube/TV KCN

(Kurir.rs/A.M./Blic)

