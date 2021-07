KATARINI RADIVOJEVIĆ OBJASNILA KOLIKO JU JE SITUACIJA S MILEVOM AJNŠTAJN NALJUTILA: Prikazali su je kao ludu, dosadnu i ljubomornu

Glumica Katarina Radivojević već neko vreme boravi u Beogradu gde radi na predstavi „Zaboravljene“ koja će biti prikazana u subotu, 10. jula, u okviru festivala „Belef“. Komad je o ženama koje su ostavile upečatljiv trag u srpskoj istoriji ali koje nisu doživele da se njihovo delo vrednuje na način koje su zaslužile.

Katarina je ispričala šta je što ju je povukalo da se upusti u ovaj projekat.

- Nisam doživela holivudsku priču, ali ja volim Ameriku. Volim njihov mentalitet, volim što sam osetila i njene dobre i loše strane jer me je to napravilo drugačijom i boljom osobom. Na kraju krajeva, to je i proširilo moje vidike. Tamo sam i otkrila neke priče o ženama o kojima ćemo govoriti u predstavi „Zaboravljene“ - istakla je poznata glumica.

foto: Dragan Kadić

- Po mom ličnom utisku se o Milevi Marić Ajnštajn ponešto i zna, ali se ne zna dovoljno. Pogotovo u belom svetu. Kada sam počela da radim u konzulatu i kada sam shvatila koliko je tih žena i koliko su važne, htela sam da se glas o njima raširi i čuje i van ovih granica. Moja ideja je bila da predstavu prvo igramo na Off-Brodveju, na engleskom, da se čuje koliko je Mileva učestvovala u teoriji relativiteta. Svakako ćemo to i učiniti čim se pozorišta u Njujorku budu otvorila. Trebalo bi da to bude 14. septembra, ali zbog najava trećeg talasa epidemije, pitanje je da li će i taj rok biti prolongiran.

Katarina je istakla i koliko se naljutila kada je gledala jednu seriju u kojoj se spominje upravo Mileva Marić.

- Naljutila sam se kada sam videla u jednoj seriji o genijima na „Nacionalnoj geografiji“ da su Milevu prikazali kao ludu, dosadnu, ljubomornu... Kao osobu koja je na neki način ugnjetavala Ajnštajna - rekla je glumica.

- Malo smo svesni toga koliko je ženama u to vreme bilo teško zbog osude sredine u kojima su živele, a neretko je ta osuda dolazila upravo od strane žena. Žena bi ženi uvek trebalo da pomogne, da pruži ruku i da podrži.

foto: Damir Dervišagić

Na pitanje Aleksandre Jeftanović da li bi iz ove perspektive nešto u svom životu promenila i da li bi ponovo išla „glavom kroz zid“, čuvena Zona je rekla:

- Ne mislim da sam išta radila „glavom kroz zid“. Možda bih se više koncentrisala na evropsku scenu, možda ostala u Moskvi kada sam dobila priliku. Ja sam radila 2008. prvi film i seriju u Rusiji, i tada mi je agentica rekla da ostanem, ali ja sam već bila preseljena u Los Anđeles. Ali, Amerika mi je otvorila nove vidike i ne kajem se.

Poznata glumica ispričala je i da pažljivo bira projekte u kojima će se pojaviti.

- Gradim svoju karijeru birajući projekte u kojima se pojavljujem. Nedavno sam dobila veliki kompliment - rekli su mi da sam zaštitno lice uspešnih projekata. Gledaćete me uskoro u seriji i filmu „Nečista krv“ čemu se mnogo radujem - rekla je Katarina Radivojević na televiziji K1 u emisiji "Kec ja jedanaest".

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/A.A.