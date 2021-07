ZAR NEMAŠ NIMALO SAMOPOŠTOVANJA, ON TE NE VOLI: Najmpoznatija influenserka sveta se VERILA, fanovi oštro OSUDILI ovaj potez!

Jedna od najpoznatijih i najpopularnijih svetksih influenserki Negin Mirsalehi nedavno je sa svojim pratiocima podelila radosne vesti. Naime, ona je objavila da se verila za svog izabranika Maurica Stibea i to posle 15 godina veze.

Holanđanka iranskog porekla i Mauric verili su se u Italiji, a snimak romantične veridbe pogledalo je biše od 6, 5 miliona ljudi.

"Ne mogu da verujem da ću se udati za ljubav mog života. Ne radi se o tom parčetu papira, već o proslavi naše ljubavi. Zaljubila sam se pre 18 godina, a naša priča počela je pre 15. Od tada ja sam najsrećnija devojka na svetu. Hvala ti što me volip na način na koji me voliš", napisala je Negin uz fotografiju sa veridbe.

Inače, ovaj par je veoma popularan na društvenim mrežima, a njihovi fanovi tvrde da je jasno kao dan da su srodne duše, te da ih oduševljava njihova bliskost, spontanost, kao i prirodan odnos. Međutim, lepe vesti izazvale su eksploziju oduševljenja i čestitki, ali s druge strane, usledila je i lavina negativnih komentara.

Oni se pozivaju na to da je sramno što je Negin čekala čak 15 godina da bi joj voljeni muškarac postavio to čuveno pitanje, a influenserka nije ostala imuna na ovakve komentare, pa je na jedan javno i odgovorila.

"Zar ne misliš da je izraz nepoštovanja čekati 15 godina na prsten? Mislim, kad muškarci vole, poštuju te i žele da budu s tobom, onda zaprose brzo. Ako je morao da čeka 15 godina, on nije za tebe. Poštuj sebe, devojko, voli sebe", napisala joj je jedna žena, a ova Holanđanka je taj komentar skrinšatovala, objavila na svom storiju i odgovorila je na njega.

"Većina vas zna zašto smo čekali 15 godina i to nije bilo zbog toga što on nije hteo. Koliko je pogrešan taj način razmišljanja da nemaš samopoštovanja jer si s nekim 15 godina, a da niste u braku. Znam da većina vas tako ne razmišlja, ali ovi komentari ne prestaju da me šokiraju. Za one koji osećaju pritisak da moraju da se venčaju, imaju decu ili šta god, nadam se da će vam ovo pomoći. Uvek sam verovala da postoji vreme za sve i da ne mora da ide na način na koji drugi žele da ide. Radite ono što osećate da je dobro za vas", poručila je ova 32-godišnjakinja.

Kurir.rs/A.A.

Bonus video:

03:51 INFLUENSERKA STAŠA IMA NAJBOLJI SAVET ZA USPEŠNU VTO: Kako je iz prvog pokušaja postala majka (KURIR TELEVIZIJA)