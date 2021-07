NIKO SREĆNIJI OD NJEGA: Glumac Momčilo Otašević pokazao kako provodi vreme sa ćerkicom, a njihov odnos RAZNEŽIO je sve! (FOTO)

Glumac Momčilo Otašević nedavno je dobio sina, te je njegova ćerkica Maša, koja će uskoro napuniti 3 godine, postala starija sestra. Osmomesečni Jakša miljenik je porodice Otašević, a najbolje društvo za zabavu i igru upravo su mu sestre Lota i Maša.

- Jakša je bolja beba nego što je bila Maša. Pošto je među njima mala razlika, lako sam obnovio gradivo u vezi sa kupanjem, presvlačenjem... Imam utisak da je ubrzo sve došlo na svoje mesto i krenulo pravim tokom. Jednom prilikom negde smo krenuli zajedno, pogledao sam oko sebe i samo mi je „kliknulo“: „Oho, pa nas je petoro u autu“. Sećam se da me je Jelena pitala zašto sam usporio, mada ja nisam ni bio svestan da sam to uradio. Imati decu stalna je briga i odgovornost, ali i neizmerno uživanje i ljubav - rekao je Momčilo nedavno za magazin HELLO!.

Iako je oduševljena novom ulogom, Jakša je još uvek mali i dosta vremena provodi spavajući, ćerka Momčila Otaševića, Maša, najboljeg saradnika za zabavu našla je upravo u ocu. Sunce, bazen, smeh i igra mogu da počnu.

- Jesi li me dobro namazala da ne izgorim? Da! Evo samo još malo da te skvasim i to je to ‒ duhovito je napisao glumac pored fotografije koju je objavio na „Instagramu“ i pokazao kako provodi vreme sa svojom mezimicom.

