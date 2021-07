DŽENIFER LOPEZ SE KONAČNO OGLASILA O VEZI SA BENOM AFLEKOM: Nikada u životu nije mi bilo bolje! Dešavaju mi se NEVEROVATNE STVARI!

Više nema dileme da najpopularniji par dvehiljaditih, Dženifer Lopez i Ben Aflek, ponovo uživa u ljubavi. Iako još uvek nema zvanične potvrde, fotografije govore više od 1000 reči.

Naime, pevačica je upoznala svoje blizance sa sinom Bena Afleksa, a ova petorka viđena je nedavno u zabavnom parkom u Holivudu.

foto: Profimedia

Da joj cvetaju ruže nedavno je potvrdila i sama Dženifer u prvom intervjuu koji je dala otkako je počela da se bez skrivanja viđa sa slavnim holivudskim glumcem. Atraktivna 51-godišnjakinja nije otvoreno spomenula Afleka, ali je jasno da je upravo on zadužen za to što se oseća kao na sedmom nebu.

- Presrećna sam. Znam da se ljudi uvek pitaju kako sam, šta se dešava, da li sam dobro... To je to. Nikada u životu nije mi bilo bolje. Želim da svi ljudi kojima je stalo do mene, jer je i meni stalo do njih, znaju da sam zaista došla do tačke u svom životu u kojoj sam sama sebi dovoljna. I mislim da kada jednom dođete do tog mesta, onda krenu da vam se dešavaju neverovatne stvari koje nikada u životu niste pomišljali da bi mogle da se ponove - rekla je Džej Lo u intervjuu za Apple Music 1.

foto: Profimedia

- I eto, tako se osećam sada. Dopada mi se sva ljubav koju trenutno dobijam i sve te dobre želje. Samo želim da svi znaju da je ovo najbolji period. Ovo je najbolji period mog života - dodala je.

Ona je istakla i da je nakon raskida sa Aleksom Rodrigezom otišla u Dominikansku republiku i da je tamo shvatila da želi opet da snima i da stvara muziku.

- Dobro sam. Volim svoj život trenutno. Volim to što radim. Volim osobu u koju neprestano evoluiram i koja postajem. Ta vrsta radosti, ta sreća, ta ljubav, to me uvek inspiriše. Mislim da neke ljude zaista nadahne slomljeno srce - akcentovala je aludirajući na raskid veridbe sa Rodrigezom pre pola godine.

foto: Profimedia

Inače, spekuliše se da će se Ben i Džen do kraja godine i venčati.

- Ben ne bi dozvolio da Džen pobegne i drugi put. Nova veza je tehnički duga samo par nedelja, ali u stvarnosti oni samo nastavljaju tamo gdee su nekada stali - rekao je nedavno izvor za "OK!" magazin.

- Oni znaju sve jedno o drugom, i dobro i loše i ružno. Ne počinju ispočetka. - dodao je izvor.

foto: Profimedia

Kurir.rs/A.A.

