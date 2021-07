KRALJEVSKI STRUČNJACI NISU IMALI MILOSTI PREMA MEGAN: Maltretirala je ljude, a nije trebalo da priča sa Oprom već sa PSIHIJATROM!

Kraljevska autorka i novinarka Peni Džunor tvrdi da je Megan od samog početka kad je kraljevskoj porodici predstavljena kao partnerka princa Harija, mnoge maltretirala.

Komentatori britanskih kraljevskih prilika tvrde da je Megan Markl počela da uznemirava ljude već od samih početaka dolaska u "The Firm" (tako su kraljevsku porodicu je u intervjuu sa Oprom nazvali Hari i Megam, op.a.)

Govoreći u eksplozivnom dokumentarcu "Harry and William: What Went Wrong" emitovanom krajem juna, nekoliko kraljevskih posmatrača otkrilo je da je vojvotkinja od Saseksa kritikovana od samih početaka.

Robert Lejsi, autor knjige Borba braće (Battle of Brothers), od jednog izvora saznao ke da je američka glumica od početka imala "agendu" (spisak stvari koje treba uraditi, obaviti op.a.).

"Neko blizak Vilijamu rekao mi je da je on već u ranoj fazi osećao da Megan ima agendu", rekao je Lejsi u programu ITV-a.

Džunor, koja godinama prati nevolje kraljevske porodice, kaže da je vrlo rano čula za vrlo ružne priče o tome kako Megan maltretira ljude.

"Nije bila toliko šarmantna kao što se činila', rekla je Džunor pa nastavila kritikovati način na koji su Saseksi objavili svoj razdor sa kraljevskom prorodicom tokom eksplozivnog intervjua sa Oprom Vinfri emitovanom u martu.

"Pristup Harija i Megan nije samo kalifornijski, već i na šoubiz način slavnih osoba. Naša kraljevska porodica nisu slavne osobe. Oni su radni članovi javne ustanove. Bila sam zgrožena intervjuom sa Oprom. To nisu izjave koje treba servirati javnosti. Ovakve stvari bi trebalo da se dogode u privatnosti kauča kod psihijatra", rekla je Džunor.

Krajem juna Lejsi je u novom izdanju svoje knjige "Battle of Brothers" tvrdio da su kraljevski izvori bliski vojvodi od Kembridža rekli da bi Megan mogla biti 500-procentna noćna mora.

Lejsi je tvrdio i da se razljućeni princ Vilijam nije mogao suzdržati pred prijateljima, kojima je rekao: "Pogledajte kako se ta prokleta žena ponašala prema mom osoblju – nemilosrdno".

Princ Vilijam je te reči navodno izustio u vreme pojačane kontrole oko postupanja osoblja Kensingtonske i Bakinghemske palate prema najnovijem članu kraljevske porodice, što je rezultiralo i službenom istragom.

(Kurir.rs/A.M.)

