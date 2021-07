MIONA MARKOVIĆ PORUČILA SVOJOJ MAJCI U PISMU: Najgora sam prema tebi, ali ti nisi zlopamtilo!

Majka Mione Marković, Sara Ivković, skoro tri decenije udata je za istoričara Predraga Markovića sa kojim ima i sina Vukana.

Mada kraj sebe ima vrlo uspešnog i cenjenog muža nikada se nije isticala. Baš naprotiv, uvek iz senke nastojala je da i poslednji atom snage potroši kako bi mu pomogla, a ništa manje sebe nije davala ni kada su deca u pitanju.

foto: Damir Dervišagić

Miona ne krije da je majci zahvalna za to u kakvu je osobu i glumicu izrasla. Zahvalna za to što je nikada nije emotivno ucenjivala niti pritiskala i od nje zahtevala uspeh. Koliko je privržena majci, koliko je voli i razume napisala je u pismu koje je dospelo u javnost.

- Moja mama je osoba prema kojoj sam ja najgora. Sve ono što od drugih ljudi koji zaslužuju sve osim osmeha i sve osim nežnosti, ja pokupim i ispovraćam na nju. Moju mamu. Moju mamu za koji znam da me nikada neće uceniti emocijom, nju za koju znam da mi čak to neće ni zameriti i koja i dalje misli da je ona kriva kada se neko bezrazložno izdere na nju. Moja mama je prelepa žena, toliko lepa da nikada nije imala potrebu da se trudi oko toga, štaviše uvek se izvinjavala drugima što je lepa, pametna, što je iz dobre kuće i što je htela da pomogne... i ljudi su se navikli na to, i onda nesvesno to koriste, jer ona nikada ne pocrtava šta je za koga uradila. Postoje zlopamtila, ali moja mama nije ni dobropamtilo, ona šta pomogne to i zaboravi i ide dalje i otud joj energija da i dalje pomaže. Često je ljudi razočaraju, očigledno kod velikih usluga, onom kome je učinjeno počinje da biva neprijtno, i traži nesvesno mane u onome koji mu je pomogao, i to nesvesno dođe do svesnog... i na kraju ja gledam tužnu moju mamu koja će opet sebe smatrati krivcem - napisala je glumica.

foto: Damir Dervišagić

Majka Mione Marković neko je kome bi svako mogao da pozavidi na lepoj kući, dobrom braku i uspešnoj deci. Mlada glumica, međutim tvrdi da je iza nje težak život prepun izazova.

- Pola njenog života nije imala podršku nikakvu i zato je nekad nervozna, nije skoncentrisana i onda je kontrol frik. Mora stalno da šetka po radnjama, da gricka neke semenke, ili da priča telefonom satima toliko glasno kao da je oštećen sluh i njoj i onome s kim priča. Moja mama je bolji roditelj svojim roditeljima nego što su oni ikad bili, a tek nama da ne pričamo. Ima ona hiljadu svojih bubica, ali tek sada kada se približavam godinama u kojima je ona rodila mog brata i mene, vidim odakle sve dolaze te bubice i ko ih je stvorio i ko ih i dalje stvara. Mojoj mami najveći smo uspeh, mi, njena deca, ali nikada nije bila ambiciozan roditelj, čak nam je zabranjivala da idemo u muzičku, da nas ne bi to obuzelo jer od muzike slaba vajda ili bi se jednostavno posvađala sa mojom profesorkom flaute i pre nego što sam je upoznala. Mrzelo ju je da nas vodi na bilo kakav sport, osim ako nije u Hali Pionir jer je to blizu kuće, gasila nam je svetlo, vrišteći na nas, terala nas je da spavamo ako bismo učili celu noć za takmičenje iz istorije.... njoj to nikada nije bilo primarno, uspeh njene dece i valjda je baš to razlog što smo mi to želeli. Tako da mladi roditelji, budite kao moja mama, ne pritiskajte ni sebe ni svoju decu, ona će sama naći put do onoga šta ih zanima - poručila je glumica, koja je lepotu i dobrotu nasledila od majke.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/A.P.

Bonus video:

01:10 OČITALA LEKCIJU SVIMA KOJI OSUĐUJU SILOVANU MILENU: Oni bi i svojoj sestri rekli “Ćuti da ne pukne BRUKA!” (KURIR TELEVIZIJA)