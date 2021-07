HRVATI POLUDELI ŠTO SNIMAMO FILM OLUJA! Reditelj za Kurir: Neka pričaju šta hoće, želimo da kažemo istinu o progonu našeg naroda

Početak snimanja filma "Oluja", prvog domaćeg filma koji govori o progonu i stradanju Srba iz Krajine 1995. godine, nije prošao bez odjeka u Hrvatskoj. Njihovi mediji u svojim izveštajima posebno ističu glavnog glumca Jovu Maksića, koji je odrastao u Kninu.

- Film "Oluja" se bavi običnim ljudima, tihim herojima kojima istorija nekako ne voli da se bavi. To su ljudi koji su silom prilika zbog nekih političkih ili već drugih sfera propatili, a takve priče ćete naći i na drugoj i trećoj strani, i mislim da treba da se bavimo time, da jedni drugima na taj način i oprostimo i da razumemo jedni druge - citiraju Maksića.

Na portalima Indeks i 24.sata.hr više od samih informacija brinu komentari na ove vesti.

- Šta će snimati filmove o vojnim pobedama kad ih i nemaju, jedino im ostaju porazi - jedan je od komentara.

foto: Promo

Većima s ruganjem govori da je najvažnija scena kad ljudi napuštaju svoje domove na traktorima.

- Hoće li snimiti i scenu kako su vlastite civile gazili tenkovima dok su bežali - podrugljivo se ismeva velikog nesreći jedan od posetilaca sajta. Tokom vojne akcije "Oluja" kolone ljudi na traktorima i drugim poljoprivrednim vozilima izbegle su u Srbiju. Operacija je trajala od 4. do 9. avgusta 1995. godine. Na hiljade ljudi je ubijeno i nestalo, a oko 250.000 proterano.

foto: ATA images

Autor priče i reditelj je Miloš Radunović, koji kaže za Kurir da nije iznenađen napadima.

- U "Oluji" je mnogo njih stradalo. Ljudi su izgubili živote. Ostali su bez doma, naterani su da ostave sve što su imali. Krenuli su da spasavaju porodice. I da bude jasno, to je onda priča o ličnim tragedijama svakog od ljudi iz kolone, o njihovoj patnji. Ne bavimo se politikom, propagandom, pamfletima. Mi pričamo priču o ljudima koji su izgubili sve i koji su pod vedrim nebom danima putovali bez cilja - kaže Radunović za Kurir i dodaje:

- "Oluja" je film o takvim ljudima, o njihovim sudbinama. Preko 250.000 ljudi je napustilo svoje domove u istom danu. To je činjenica i ona je nesporna. Postoje dokumenti, arhive, video-zapisi, svedočanstva. Svestan sam da će film i serija izazvati komentare. Već vidimo reakcije u Hrvatskoj, ali one me ne zanimaju. Svaki negativan komentar pre nego što projekat ugleda svetlost dana je preuranjen i insinuira na želju za cenzurisanjem istine, skrivanjem nečega što se desilo naočigled celog sveta, zbog čega nimalo ne doprinosi opraštanju i pomirenju. Mi želimo da ispričamo priču o "Oluji" onakvu kakva je bila, i to ćemo i da uradimo. A javnost u Hrvatskoj neka komentariše kako želi.

Kurir/ Ljubomir Radanov

Bonus video:

02:00 KURIR TELEVIZIJA NA SNIMANJU OLUJE: Autentične priče SRPSKIH stradalnika nikog ne ostavljaju RAVNODUŠNIM