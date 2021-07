EGZIT VEČERAS OTVARA SVOJA VRATA: Sve informacije o testiranju, kartama, stanici i izvođačima koji probijaju led!

Sve je spremno za današnje otvaranje Egzit festivala. Zbog poznatih razloga procedura za ulazak biće nešto drugačija i duža, pa organizatori apeluju da se sve obavi na vreme.

Na tri lokacije u gradu počelo je preuzimanje narukvica za Egzit u podnožju Tvrđave, na Trgu slobode i na Novosadskom sajmu. Bitno je zameniti ih što pre jer to nije jedina procedura koja vas očekuje.

Egzit je smanjio kapacitet, pa će, umesto dosadašnjih 40 bina, biti postavljeno njih 20. Bez obzira na to, organizatori očekuju do 40.000 posetilaca za jedno veče i najbolji provod do sada.

Dvadeseti po redu Egzit fokus stavlja i na brigu o mentalnom zdravlju. Pod sloganom "Slavimo život" psihološki centar Srce pružaće podršku svima koji budu na festivalu.

foto: V Veličković

Za one koji nemaju digitalni zeleni sertifikat, od sutra kreće da radi zamensko mesto na novosadskom Sajmu, gde će se vršiti besplatno antigensko testiranje, od 10 do 18 časova. Za pristup testiranju potrebno je poneti kupljeni četvorodnevni vaučer ili jednodnevnu ulaznicu.

foto: EPA

Prve večere publika će najviše čekati nastup DJ Snejka na glavnoj bini, koji počinje tek u jedan sat iza ponoći. Pre njega izlazi u 21 na scenu Senidah, zatim Buč Kesidi (22), pa Ladno pivo (23.15), a nakon njih će uz vatromet biti i otvoren festival. Na Dens areni Šarlot de Vit počinje da pušta muziku od dva sata, a Amerli Lens od četiri iza ponoći. Na Fjužn stejdžu iza ponoći su Marko Luis, Helem Nejse, Sajsi MC, pa Vojko V.

Belgijska producentkinja i di-džej Šarlot de Vit potvrdila je svoj nastup na otvaranju festivala, gde će na MTS Dens areni zameniti Ninu Kravic, koja je iz zdravstvenih razloga morala da otkaže svoj nastup, saopštili su organizatori. - Uz nju na Tvrđavu stiže i britanski dram'n'bejz duo Koven, pojačavajući moćnu postavu velike proslave 20. godišnjice Egzit festivala, koju čine svetska i regionalna imena, kao što su Dejvid Geta, Snejk, Ameli Lens i mnogi drugi - navode organizatori.

foto: Promo

Kurir.rs

Bonus video:

02:17 NEMOGUĆE NAĆI SMEŠTAJ U NOVOM SADU TOKOM EXITA