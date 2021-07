VOLE SE 4 DECENIJE JER SU PREKRŠILI OBEĆANJE I DALI ŠANSU LJUBAVI: Ovo je tajna jednog od najdugovečnijih HOLIVUDSKIH parova!

Goldi Hon (75) i Kurt Rasel (70) jedan su od omiljenih i najdugovečnijih holivudskih parova, a gde god se pojave, privuku pažnju javnosti.

Par trenutno uživa u Sen Tropeu, omiljenom mestu za odmor za slavne i bogate. Goldi i Kurt uplovili su prošlog vikenda u francuski grad na luksuznoj jahti, a potom su viđeni kako obilaze lokalne restorane i poslastičarnice.

Hon i Rasel bili su u ležernom izdanju, kratkim pantalonama i majici, a glumica je delimično pokrila lice šeširom. Goldi je u toj kombinaciji pokazala vitku figuru, dok se Kurtu isticao veliki stomak.

Inače, par je u vezi od 1983.godine, a zaljubili su se nakon što su zajedno snimali film "Swing Shift". Imaju sina Vajata Rasela (34), koji se takođe bavi glumom.

Goldi rado govori o svom odnosu sa Kurtom koji se mnogima čini idiličnim, ali nije je treći put odveo pred oltar. "Srećni smo i zaljubljeni. Volim biti sa njim, svako jutro donosi mi kafu, ja ga za to nagradim poljupcem. Volimo se, ali i svađamo, baš kao i svaki drugi par. Volimo život koji živimo zajedno", istaknula je jednom.

Par se upoznao godinama ranije nego što je započeo vezu, 1968. na snimanju filma "Jedinstveni, istinski, originalni porodični bend" i već je tada Hon bila impresionirana Raselom.

"Imala sam 21, a on 16 i smatrala sam ga neodoljivim, ali i premladim za sebe. Kada smo se ponovno sreli nakon niza godina, odmah mi se svideo, a i istog sam se trena prisetila koliko mi se pre sviđao. Oboje smo se zarekli da više nikada nećemo imati veze sa drugim glumcima, ali nikad ne reci nikad", ispričala je Goldi.

Vezu su započeli zahvaljujući Kurtovom mamurluku jer je on tada priznao glumici koliko mu se sviđa. Zbližili su ih časovi plesa koje joj je Rasel pružio nakon što ga je zamolila kada su počeli snimati film.

"Ono što me uverilo da je on taj bilo je kada sam gledala njegov odnos sa mojom decom kada bi došli da me posete na filmskom setu. Bio je neverovatan sa njima. Totalno prirodan.''

Iako se nikada nisu venčali, jedno drugome uvek su bili odani.

''Ljubav, zahvalnost i saosećanje, jer ponekad će svaki muškarac i svaka žena izludeti svog partnera. Porodica, sreća, smeh i seks ključ su uspešne veze'", istaknula je Goldi, čija ćerka Kejt i sin Oliver imaju bolji odnos sa Kurtom nego sa svojim ocem, njenim bivšim mužem.

Naime, Hon je dobila ćerku Kejt Hadson (42) i sina Olivera Hadsona (44) sa drugim mužem, muzičarom Billom Hadsonom (71), sa kojim je bila u braku od 1976. do 1982. godine. Njen prvi suprug bio je glumac Gas Trikonis (83), od kog se razvela 1976. nakon sedam godina braka.

Kurt nije nikad bio oženjen, a ima sina Bostona (41) sa bivšom partnerkom, glumicom Sizon Habli (70).

