POČINJE EXIT! Vatromet, brojni strani gosti i odlična atmosfera na novosadskom festivalu, kapije se otvaraju u 19 sati

Kroz kapiju Exit festivala na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu već prolaze prvi gosti.

Pola sata posle ponoći Exzitovci će velikim, tradicionalnim vatrometom obeležiti i 20. rođendan, s obzirom na to da prošle godine zbog pandemije nije bilo prilike za slavlje.

"Nakon ceremonije otvaranja, slede izvođenja na main i ostalim binama. Kapije se zvanično otvaraju u 19 sati", rekla je pr festivala i dodala da je najviše posetilaca iz Nemačke i Francuske, a da mediji dolaze iz 60 zemalja sveta.

foto: Promo

EXIT je na svom sajtu objavio zvanične procedure za ulazak posetilaca na ovogodišnje izdanje festivala. Ulaz na Tvrđavu od 8. do 11. jula biće ograničen na one koji ili poseduju Digitalni zeleni sertifikat, što znači da su vakcinisani ili preležali Kovid-19, ili na one koji imaju negativan brzi antigenski ili PCR test.

EXIT je za kupce ulaznica obezbedio besplatne brze testove na Novosadskom sajmu sve do nedelje 11. jula, dok će oni koji ulaze s pozivnicama te testove moći da urade u laboratorijima Aqualaba i Jugolaba širom Srbije, kao i Medlaba i Biotesta u Novom Sadu, sa kojima je EXIT dogovorio saradnju i beneficirane cene samo za posetioce festivala. „Safe Events Serbia“ bezbednosni protokol u skladu sa najnovijim naučnim istraživanjima, učiniće letnje festivale u Srbiji najbezbednijim okupljanjima u zemlji, daleko sigurnijim od raznih proslava, tržnih centara, kafića i drugih mesta okupljanja na kojima ne važe ovakva pravila.

(Kurir.rs)