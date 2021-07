Meduza - Grešite da biste uspeli! Poruka hit producenata kroz priču o višegodišnjem kaljenju u andergraundu

Italijanski trio u ekskluzivnom intervjuu priča o uzbuđenju pred prvi veliki nastup u Evropi nakon pandemije, načinu na koji haus muziku približavaju mejnstrimu, budućnosti plesne muzike, modi i putu koji ih je doveo do velikog uspeha. MEDUZA je italijanski trio producenata koji čine Luca de Gregorio, Mattia Vitale i Simone Giani. Svet za njih saznaje 2019. nakon hita Piece of Your Heart, ali kao projekat postoje više od petnaest godina. Nakon evropskog i uspeha na prestižnim listama u Velikoj Britaniji, pošli su u osvajanje Amerike kroz klubove i gledane dnevne televizijske programe. Počeli su sa nastupima u Njujorku, a na proslavu dvadesetogodišnjice EXIT festivala, dolaze dodatno motivisani!

Zdravo, momci! Kako ide? Vidim da radite Njujork, a posle stižete kod nas. Koliko ste srećni što stajete pred publiku ponovo i jeste li spremni da sa nama "proslavite život"?

Mi smo u S.A.D. već dva meseca. Jako je dobar osećaj imati pred sobom ljude koji sa svojim prijateljima ponovo uživaju u muzici. EXIT će biti naš prvi nastup u Evropi nakon pandemije, tako da se zaista veoma radujemo puštanju tamo. Biće to naš prvi EXIT, dodatno smo uzbuđeni zbog toga. Čuli smo zaista neverovatne stvari o tom festivalu!

Niste puštali na Exitu, ali da li ste možda bili kao posetioci? Neretko se desi da su današnji veliki hedlajneri u nekom trenutku tokom prethodnih dvadeset godina bili u publici.

Samo smo slušali o Exitu i slušali dobre stvari. Biće interesantno videti srpsku publiku uživo i partijati sa vama! Naši prijatelji koji su bili i neke kolege didžejevi su nam pričali o tome da EXIT zaista ima neverovatnu masu koja ume da reaguje i da se poveže. Pratimo i vaš YouTube kanal i gledamo nastupe od kuće!

Šta mislite, da li će prethodna godina uticati na plesnu muziku? Hoće li ljudi biti toliko željni i možda popeti prosečni BPM na 160?

Neće se stvari baš toliko drastično promeniti. Mi koji puštamo andergraund haus muziku ćemo ostati na istom. Ono što očekujemo je priliv novih didžejeva i producenata koji će izaći iz svojih spavaćih soba. Tokom lajvova i strimova, imali smo priliku da pokažemo nešto novo publici, a mislim da se stvorila i prilika da se pokažu novi talenti. Premda, postoji veoma bitan test koji neće svi proći. Kada staneš pred gomilu je dosta drugačije nego kada je samo uključena jedna kamera, a ti puštaš muziku koju voliš. Pravi zadatak je povezati se sa publikom, povesti ih na putovanje. To je nešto sasvim drugačije. Videćemo... Biće ovo zanimljiva godina!

Vaši hitovi su razneli mejnstrim čartove i ljudi očekuju hitove. Ali, vaši setovi zadiru duboko u andergraund? Recite nam šta ste pripremili za predstojeću festivalsku sezonu!

Biće to set pun nove muzike od nas! Radili smo puno tokom pandemije, sarađivali sa novim ljudima i starim prijateljima iz andergraunda i dip haus scene. Napravili smo dosta dobre muzike sa nekima kao što su Bookashade, Yousef, Eli & Fur, ali i mnogim drugim. Kombinovali smo tu našu liniju koja očigledno dobro prolazi na radiju, ali smo je remiksovali dublje... Ma, jedva čekamo da vam sve to pustimo i da vidimo reakciju publike!

Moram da podvučem činjenicu da je italijanski trio napravio masivni uspeh ne samo lokalno i u Evropi, nego i na najvećim tržištima kao što su Amerika i Britanija. Dobili ste i Gremi nominaciju, kao i pohvale od BBC radija. Čak ste i u Australiji dobili platinasti tiraž! Sjajno i zasluženo! Imali ste celu godinu da razmišljate o ovom vrtoglavom uspehu. Da li je to bilo dovoljno da shvatite šta ste napravili?

Tačno tako! Pre pandemije, živeli smo dan za danom. Putovali smo puno, radili nastupe i pravili muziku po svim ćoškovima planete. Nismo imali vremena da razmišljamo šta nam se dešava i kuda naši životi idu. Onda smo bili prisiljeni da stanemo i svakim novim danom shvatali smo šta smo postigli - muzički, ali i sva ta priznanja. Zaista jedan neverovatan put! Znamo da ima ljudi koji misle da smo mi klasični projekat koji gura neka velika izdavačka kuća, laka pobeda jednim prolaznim singlom. Ali, iza nas je više od petnaest godina proučavanja muzike, setova zagrevanja za veće didžejeve i svakodnevno pravljenje muzike u studiju. Ta muzika najčešće nije bila dovoljno dobra za objavljivanje. Petnaest godina pravljenja grešaka! To je bio najbolji način da rastemo i spoznamo šta je dobro činiti u ovoj industriji, a šta nije. Usput smo imali i malo sreće i naišli na odličan tim sa kojim radimo i bez kojeg sve ovo danas ne bi bilo moguće.

Kad pomenuh nagrade, video sam vam neke momente na crvenom tepihu. Dosta ozbiljno ste shvatili taj deo? Pre neki dan je pao i post u Moschino košuljama... Da li je moda za vas nešto prirodno? Je l' to tako lako svim Italijanima?

Za jednog Italijana koji je rođen u Milanu, moda dolazi prirodno. Ali, to nije naš prioritet. Nosimo ono što mislimo da je pre svega udobno, ali neretko u svetu bivamo prepoznati kao moderni i to postaje deo našeg lika, verovatno zbog toga što smo iz takve zemlje, čak bez obzira na to da li nosimo veliki brend ili ne. Kada dobijemo upit od neke velike modne kuće da ponesemo njihove stvari, a oni nam se i inače dopadaju, naravno da je lako prihvatiti i podržati ih, kada oni već podržavaju nas!

Od svih priznanja i nagrada, čini mi se da se nešto izdvaja. Ljudi šazamuju vaše pesme k'o blesavi! Čuju neku pesmu na radiju ili u klubu i vade telefon jer žele da znaju ko je izvodi! Koliko je to super?

Najbolji osećaj ikada! Drago nam je zaista i osećamo se blagosloveno da ljudi tako reaguju kada izbacimo novu pesmu, bez obzira da li je na radiju ili u klubu. To je ta prava motivacija koja nam treba i zbog koje se trudimo da budemo sve bolji, iz pesme u pesmu. Takođe razumemo da ljudi žele novu stvar svakog meseca, jer ih je industrija na to naučila – da je važan kvantitet, a ne kvalitet. Ljudi moraju biti strpljivi jer mi nismo takvi i svakog puta kada objavimo nešto, to je zato što smo zaista sto posto sigurni u to! Mi jesmo izuzetno produktivni u studiju, ali ako nismo skroz sigurni – pesma ostaje na našem studijskom kompjuteru!

Čini li vas nervoznim to što sada znate koliko ljudi želi da čuje novi materijal?

Uvek smo podjednako uzbuđeni i nervozni kada objavimo novu pesmu, ali to je i dobra stvar sa muzikom. Ako prođe dobro, duplo smo radosni. U slučaju da loše prođe, naučiš šta je to što treba da promeniš i počneš da radiš na novim pesmama sa tim znanjem i sa novim pristupom, svesniji ispravnog i krivog. To su sve lekcije koje moraju da se nauče, kako u muzici, tako u životu!

Kada se dogodi hit kao što je Piece of Your Heart, ljudi se ponašaju kao da se to desilo preko noći. Recite nam još nešto o Meduzi pre tog izdanja i koliko ste zapravo truda uneli u njega.

Petnaest godina studiranja muzike, privatno i na prestižnom konzervatorijumu – Luca i Simone su klasično obrazovani u najfinijim školama u Milanu. Tu su onda nastupi, mnogo žurki i setova zagrevanja za veće kolege. Gledali smo tonu snimaka nekih izvođača koje volimo, njihove setove i žive nastupe. Tu je svakodnevno pravljenje muzike za sebe i druge i pravljenje grešaka, hahahhah, pravljenje MNOGO grešaka! Budi strpljiv, budi skroman i prati svoju strast. Sve će doći u svoje vreme! I, pomenuli smo, okružite se dobrim timom. To je krucijalno!

Da li napravite bit i pomislite na pevača koji bi mogao da uskoči ili prvo krenete u rad sa nekim vokalom kao što su Dermot ili Becky, pa vidite gde vas vajb odvede? Kako ide taj proces?

Oba pristupa koristimo. Nekada je izvođač prezauzet i ne može da bude u studiju sa nama. Mi onda prostudiramo način na koji piše i probamo da to umiksujemo sa našim stilom. Ako postoji opcija, sednemo sa nekim i zajedno stvarno jedno po jedno.

Kako je bilo svirati u šouu Ellen Degeneres znajući da će vašu muziku čuti i u domaćinstvima koja ne poznaju ništa od elektronske muzike?

Bio je to veliki korak za haus muziku i samo jedan u nizu naših pokušaja da otvorimo vrata i pokažemo mejnstrim publici da je haus upravo za svakoga. To je divna zajednica i svako treba da bude njen član!

Razgovarao: Vojkan Bećir