SATORI IZVEO ĐELEM, ĐELEM Gotovo 50.000 ljudi na Egzitu, a Nina Kravic stigla gost iznenađenja

Treće veče Egzit festivala počelo s jedva 1.000 ljudi na nastupu Nemanje Kojića Kojota i njegovog benda Remedi, a završilo su žurkom pred gotovo 50.000 duša na nastupu Nine Kravic i Robina Šulca.

foto: Zorana Jevtić

Datum 10. jul 2021. biće zlatnim slovima upisan u istoriji festivala, jer su dva sata pred nastup dolazak u Novi Sad otkazali Boris Brejha i dva hitlajnera Hot Sins 82 i Hani Dižon sa Dens arene, kako su naveli organizatori na sajtu, iz zdravstvenih razloga.

foto: Beta, EXIT

Univerzum i sjajni ljudi iz Egzit tima ipak su imali spreman i plan B. Nina Kravic, koja se u međuvremenu oporavila, hitno je doletela iz Moskve i priredila set epskih razmera, o kojem će se još dugo pričati. U stilu najvećih rok koncerata, ovu ikonu elektronske scene publika je čak tri puta vraćala na bis skandirajući njeno ime.

- Nina drži rekord Dens arene. Sa njom je zoru dočekalo jedne godine 50.000 ljudi - objasnio nam je momak, koji radi na bezbednosti svih učesnika u ovom delu Tvrđave.

Zvanično, bilo je 48.000 posetilaca. Nekoliko sati ranije posetioci festivala osetili su jednu od najsnažnijih energija stvorenih na Mejn stejdžu. U fantastičnom nastupu, u kojem je predstavio i muziku sa albuma snimanog u Srbiji, Satori je pokazao svu raskoš svog talenta. Svetska premijera i najupečatljiviji deo koncerta bilo je izvođenje pesme "Đelem, đelem", u kojem je semplovan vokal sa jednog od poslednjih snimaka velike Esme Redžepove, a za koji je on dobio prava od njenog sina. Sva bol Balkana koju je velika umetnica predstavljala u svojim pesmama kao da je u Satorijevoj interpretaciji pokušala da pronađe put do isceljenja. Kakva noć, kakvo jutro! Za one koji to možda ne znaju, holandski umetnik je srpskog porekla, a pravo ime mu je Đorđe Petrović.

foto: Zorana Jevtić

Glavna bina imala je te noći podjednako publike kao Dens arena. Fanove je prvo očarao harizmatični Asaf Avidan, da bi ih do 5.30 ujutru rasplesanu držali hitmejker Robin Šulc i legendarni Pol van Dajk.

foto: Zorana Jevtić

Poslednji nastup na popularnom Fjužnu bio je rezervisan za veliki povratak grupe Sunšajn, koja je posle sedam godina pauze prošle godine objavila singl "Da li sam". Verna publika pokazala im je da ih nije zaboravila, kao ni njihove velike hitove iz kasnih devedesetih.

Najbolji program ostavljen je za kraj. Na Petrovaradinskoj tvrđavi se pratio fudbal i finale Evropskog prvenstva, a nastupi su počeli tek iza ponoći.

foto: Zorana Jevtić

Kurir.rs

Bonus video:

00:29 POČEO EGZIT! Senidah oduševila publiku na PETROVARADINSKOJ tvrđavi: Odlična atmosfera na FESTIVALU! (VIDEO)