DRAGAN MIĆANOVIĆ KAO TINEJDŽER TRENIRAO JE KOŠARKU: Jedan poraz posebno pamti, a njegov protivnik je bio slavni košarkaš

Danas je jedan od najuspešnijih domaćih glumaca, koji je svoju karijeru potvrdio i van granica naše zemlje, a retko ko zna da je Dragan Mićanović kao tinejdžer trenirao košarku i na svake dve nedelje igrao omladinske turnire.

- Bio sam baš klinac, možda sam imao 16 godina. Igrao sam u omladincima Loznice, mog rodnog grada, i u okviru Beogradske lige. Često smo dolazili u Beograd i igrali protiv Crvene zvezde, KK Beograda... Jednom je na red došao i Partizan, a trener mi je dao zadatak da čuvam Sašu Đorđevića. Malo je stariji od mene, a kad si tinejdžer, i male godine čine veliku razliku. Uz to, bio je vanserijski talenat i već je igrao za prvi tim Partizana. Nisam uopšte znao gde je na terenu tokom utakmice i dao mi je oko 30 do 40 poena. Tako izgleda pravi talenat, a ne ja, koji sam maštao da ću biti neki sportista. Kad stanete pred nekog ko ima talenat, to se odmah vidi - setio se Dragan za TV Ekran.

