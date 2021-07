ONA ĆE ZAMENITI SAMANTU U SERIJI SEKS I GRAD: Glumica izazvala RASPRAVU na društvenim mrežama! Njen izgled će vas ŠOKIRATI (FOTO)

Nedavno su objavljene prve fotografije sa snimanja nastavka serije "Seks i grad", na kojima nije bilo Kim Katral, zbog čega su mnogi fanovi ostali razočarani. Sada je otkriveno ko će se pridružiti Keri, Šarlot i Mirandi i zameniti popularnu Samantu, a ova informacija izazvala je rasprave na društvenim mrežama.

Naime, nastavak serije "Seks i grad" pod nazivom "And just like that" pratiće do sada poznate Keri, Šarlot i Mirandu u njihovim pedesetim godinama života, ali i četvrtog člana glumačke ekipe - Če Diaz, koju će igrati Sara Ramierz. Če Diaz je stend ap komičarka, kratke kose koja ima svoj podkast u kojem gostuje Keri Bredšo, velikog je srca i pravi prijatelj, a svojim nesvakidašnjim izgledom privlači dosta pažnje.

Takođe, Če Diaz se definiše kao nebinarna osoba koja ima progresivne stavove po pitanju tradicionalnih rodnih uloga, zbog kojih joj je podkast postao popularan.

Brojne polemike su se povele na društvenim mrežama, uz negodovanje o novoj glumici, koja je inače dugi niz godina radila na projektu "Uvod u anatomiju" . Mnogi su se zapitali kako će se uklopiti u priču, te i da li će uspeti da zameni legendarnu Samantu.

Za sada ostaju samo nagađanja o samoj radnji nastavka "Seks i grada", a nesumnjivo je da je promena glumačke ekipe izazvala negodovanje, naročito jer se lik Sare Ramirez, Če Diaz, prema dominantnom mišljenju ne uklapa u standardne kalupe estetike.

Serija "Seks i grad" emitovana je prvi put davne 1998. godine, a već više od dve decenije broji mnoštvo fanova širom sveta, koji sada željno iščekuju novu sezonu, ali u maloj drugačijoj postavci. Naime, na opšte razočarenje publike, Kim Katral koja je glumila kontroverznu Samantu, više neće biti deo serije, već "Seks i grad" dobija novu glumicu, Saru Ramirez, koja ima potpuno drugačiju ulogu od Kim.

