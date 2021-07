MISLILA JE DA SE ŠALI SA NJOM: Princeza Dajana je prosidbu princa Čarlsa smatrala LAKRDIJOM, a onda joj je on SLOMIO SRCE

U tajnim intervjuima, koje je kraljevski biograf Endru Morton koristio za svoju knjigu "Dajana: Her True Story - In Her Own Words", Dajana je priznala kako je Čarlsa srela samo 13 puta pre nego što je zaprosio u februaru 1981. godine .

foto: Profimedia / HUTCHINSON

Kako je otkriveno u transkriptima snimaka koje je Endru Morton koristio za svoju biografiju o Dajani, pokojna princeza svojevremeno je mislila kako je u trenutku kada je princ Čarls zaprosio samo reč o dobroj šali.

"Otišla sam u Vindzor i tamo stigla oko 17 sati. Ponudio me da sednem i rekao mi da sam mu jako nedostajala. Bio je poznat po tome da je jako netaktičan, pa me u idućem trenutku upitao: "Hoćeš li se udati za mene?" i potom je počeo da se smeje. Sećam se da sam pomislila kako je sve to šala, pa sam mu rekla da ću se udati i sama sam počela da se smejem", rekla je princeza Dajana.

foto: Printscreen/Youtube

Knjiga Endrua Mortona, čija je prva verzija objavljena 1992. godine, otkrila je kako se prosidba odigrala u dečjoj sobi dvorca Vindzor, kao i da Charles nije klekao kada je postavio pitanje.

Govoreći na snimku, Dajana je potom otkrila kako se nakon toga ton razgovora promijenio: "Postao je smrtno ozbiljan i rekao mi: "Ti shvataš da ćeš jednog dana biti kraljica?", a glas u meni je govorio: "Nećeš biti kraljica, ali ćeš imati tešku ulogu."

Nakon što je rekla "OK" i pristala na udaju, Dajana je potom Čarlsu rekla: "Volim te jako", da bi joj on na to odgovorio: "Šta god ta ljubav značila."

foto: Profimedia

(Kurir.rs/A.M.)

Bonus video:

00:33 GLUMICA POKAZALA ZANOSNO TELO U 6. DECENIJI: Ketrin Zita Džons radila vežbe u bikiniju, preko 1.000.000 ljudi oduševljeno! (VIDEO)