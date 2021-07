MISTERIJA TRUDNOĆE KEJT MIDLTON KONAČNO OTKRIVENA: Evo o čemu se radi i na šta se odnose UZBUDLJIVE VESTI koje su najavili!

Vojvotkinja i vojvoda od Kembridža se vrlo često nađu na naslovnim stranama tabloida koji izveštavaju o novostima iz njihovog života. Nedavno je bilo reči o novoj trudnoći Kejt Midlton, a iako se zvanično niko nije oglasio tim povodom, mediji ne posustaju.

foto: Profimedia

Kako bi stao na kraj brojnim glasinama oglasio se Rasel Majers, stručnjak za kraljevsku porodicu, te jedan od urednika "Daily Maila", koji je svojim nedavnim izlaganjem, kada je otkrio da će vojvoda i vojvotkinja od Kembridža uskoro objaviti uzbudljive vesti podgrejao glasine, te uzburkao tamošnju javnost.

Prvobitno, njegova najava odmah je povezana sa navodnom trudnoćom, iako o istoj nije bilo govora. Naime, "velike vesti" predstavljao je novi projekat Kejt Midlton, koji je čuvan u strogoj tajnosti do poslednjeg dana. Ipak, nakon što je postalo jasno da nije reč o trudnoći, Rasel je otkrio da Kejt i Vilijam ne planiraju više dece.

- Moram da se izvinim svima koji su moju poruku pogrešno protumačili. Shvatio sam šta sam uradio tek kada me je supruga pitala da li je Kejt ponovo trudna. Meni to nije palo na pamet - počeo je svoje izlaganje u podkastu "Save the Queen".

Rasel veruje da je kraljevski par stavio tačku na dalje proširenje porodice.

- Imaju troje i više ih neće imati. Osim ako im se ne dogodi nezgoda. Mislim da su ovako kompletni - zaključio je on, a njegove reči demantovale su brojna nagađanj.

foto: Profimedia

Kurir.rs/A.A.

Bonus video:

00:05 JOVANA MISICA UŽIVA U KARIĆEVOJ VILI NA ZVEZDARI! Skinula se u minijaturni KUPAĆI, a Osman se odmah POHVALIO SNAJKOM! (VIDEO)