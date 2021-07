TO JE OKRUTNOST: Britni Spirs ponovo saslušana na sudu, iznela nove JEZIVE detalje! A ovo je uporedila sa TRGOVINOM BELIM ROBLJEM!

Britni Spirs imala je drugo sudsko saslušanje, a tom prilikom opisala je starateljstvo svog oca kao "je**no okrutnu stvar", prenose svetski mediji.

Pop zvezda nastavila je sa pokušajima da pred zakonom ospori i ukine starateljstvo koje od 2008. godine ima njen otac Džejmi Spirs, a koje je uticalo na sve sfere njenog života - privatni, poslovni i finansijski.

Pevačica se ponovo obratila sudu, telefonskim putem, zahtevajući da njen otac bude optužen za "zloupotrebu starateljstva". Pored već postojeće zabrinjavajuće liste pritužbi, ona je dodala da joj je otac zabranio da pije kafu i koristi vitamine za kosu.

- To nije zlostavljanje, to je je**na okrutnost. Izvinite na ovakvom rečniku, ali to je istina - rekla je Britni sudiji.

Slavna 39-godišnjakinja je istakla da želi da njen otac bude uklonjen sa mesta staratelja i da se pravno taj aranžman ukine, bez potrebe za medicinskom procenom. Sa druge strane, rekla je da je sasvim u redu da mesto staratelja pripadne Džodi Montgomeri, koja je do sada bila na funkciji asistenta staratelja.

- Mog oca treba ukloniti koliko danas, a biće mi drago da mi ubuduće pomaže Džodi - dodala je.

Tokom saslušanja je počela da plače, te je napravila pauzu pre nego što je nastavila sa svedočenjem. - Oduvek sam se plašila svog oca. Neprestano sam bila uplašena da će se pojaviti pijan. Brojala sam i i za samo nedelju nada članovi moje porodice su me napustili 63 puta dok sam sedela i gledala kroz prozor kako odlaze - istakla je.

Dodala je da nikome ne duguje ništa i da je bila primorana da radi čak i kada je bolesna, a to je uporedila sa "trgovinom belim robljem".

Mediji prenose da je za sada sud presudio da će Britni ubuduće moći sama da izabere svoj pravni tim koji će je zastupati u budućnosti. Podsetimo, pevačica je ranije mogla da angažuje samo predstavnike koje odobri sud.

Spekuliše se da će tu poziciju dobiti čuveni holivudski advokat Metju Rozengart, s obzirom da je bio prisutan na saslušanju, ali Džejmi Spirs još uvek ima tu moć da on mora da odobri ovo angažovanje.

Navodno će se Rozengart pozvati na činjenicu da je Britnino ustavno pravo da sama izabere svog advokata.

Na sudu se pojavio i kongresmen Floride Met Gejc koji se obratio okupljenim novinarima:

- Još je mnogo toga pred nama, ali ono u čemu svi možemo da se složimo jeste da je Džejmi Spirs glupan. Ne bi trebalo više da donosi odluke u vezi sa svojom ćerkom, ona ima skoro 40 godina.

