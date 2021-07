ONA SE PREVIŠE MEŠALA U SVE, POSTAVLJALA RAZNE USLOVE: Snežana Savić otkrila nepoznate detalje iz života Titove udovice Jovanke!

Glumica Snežana Savić otkrila je da će u filmu „Jovanka Broz i tajne službe“ glumiti Titovu ženu u poznim godinama. Naime, glumica Milica Tomašević tumači Jovankin lik do neke šezdesete godine, a nakon toga ulogu preuzima Snežana.

- Milica Tomašević igra Jovanku do nekih 60 godina života, hajde da kažemo do pred rastanak sa Titom. Nakon toga sam ja zadužena za ulogu Jovanke. Igram je zapravo kada je ona odvojena od Tita, kada odlazi u izolaciju i kada se retko sreću. Bilo je nekoliko scena kada je došlo do susreta, ali Jovankina verzija priče je da su uspeli da ga odvoje od nje, jer je ona navodno volela vlast i želela da preuzme tron - kaže Snežana i dodaje:

- I na kraju su Tita uspeli da odvoje od Jovanke, jer se ona previše mešala u sve, postavljala razne uslove. Mnogi tvrde da je to Titu na neki način zasmetalo. To je moja lična opservacija. A možda i vreme čini svoje, možda mu je samo dosadila. Žena koja ga stalno pritiska. Bili su ubeđeni da ona škodi njegovom zdravlju i da on treba da bude sam. Razdvojili su je od Tita jer se previše mešala u politiku.

