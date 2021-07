ZORAN PAJIĆ ZA TV EKRAN: Odbio sam ulogu u filmu o Džejmsu Bondu i nije mi žao! Nisam imao potrebu da radim preko

Pre četiri godine glumac Zoran Pajić doživeo je veliku popularnost preko noći. Igrajući Nikolu Isidorovića u seriji "Istine i laži" postao je jedan od omiljenih glumaca televizijske publike, a taj period njegove karijere najlepše profesionalno doba. Nakon toga, uloge su se samo nizale, kako u domaćoj, tako i u stranoj kinematografiji. Sarađivao je s mnogim poznatim inostranim glumcima poput Džesike Lang, Džerardom Batlerom, Vanesom Redgrejev... Trenutno je angažovan na seriji "Kolo sreće" i smatra da će ta uloga za njega biti veoma značajna.

Pred vama je dugo radno leto. Radujete li se ili i glumci ipak vole leti da se odmaraju?

- Već sam se navikao da radim tokom leta, ali to je za mene uživanje. Volim svoj posao i ne pada mi teško da leto provedem sa onima koji takođe uživaju u svom poslu. Biće prilike i za putovanja i odmor, a sada mi je najbitnije da ono što radim bude dobro i da publika uživa u novoj seriji.

Kakva uloga vam je ovoga puta dodeljena?

- Igram veroučitelja Ognjena, jednog moralnog, poštenog, hrabrog i plemenitog čoveka koji pomaže ljudima da pronađu veru i snagu u sebi kada im je najteže. Najvažnije mi je da u liku koji igram pronađem izazov i poruku koju želim da prenesem publici. Gluma je za mene lek, utočište i misija. Pozorište, film i serija su mi pomogli da proširim svoje vidike, da bolje razumem ljudsku psihu, razlučim šta je dobro, a šta loše u drugima i zašto je to tako. Upravo glumom i svojim ulogama želim da utešim, ohrabrim i osvestim ljude.

foto: Nemanja Miščević

Smatrate li da trenutna hiperprodukcija serija ne može da ugrozi njihov kvalitet?

- Ne može. Velika je stvar što su serije doživele renesansu kod nas, jer znam kako je bilo glumcima kada nije bilo ovoliko snimanja i kada su odustajali od glume, jer im nije data šansa da rade ono za šta su se školovali i što vole. Imamo širok spektar različitih žanrova na našim televizijama, pa i publika može da izabere šta želi da gleda.

Najavljeno je da će "Kolo sreće" imati 200 epizoda. Snimali ste već "Istine i laži", koje su dugo trajale. Volite li kada se ušuškate u jedan posao mesecima?

- Najlepši profesionalni period u mom životu je upravo snimanje serije "Istine i laži". Snimili smo oko 350 epizoda i cela ekipa je dala sve od sebe da uspe i uspela je. Sad ponovo sarađujem sa "Smart medijom" i Svetlanom Drinjaković i znam da ću isto tako uživati. Imam sve uslove da radim svoj posao najbolje što mogu. Osećam da svi rade za seriju. Kroz mnoge epizode proživim jedan veći deo života svog lika, sa svim usponima i padovima, strahovima i nadanjima, sazrevamo zajedno i preispitujemo se.

Jeste li na početku snimanja "Istina i laži" očekivali tako veliki uspeh?

- Mnogima od nas data je velika šansa i zato smo dali sve od sebe da je iskoristimo. Svako jutro dolazili smo na snimanje sa osećanjem da radimo nešto što nas ispunjava. Kruna rada bila je publika, nema ništa lepše nego kada vam sa osmehom prilaze ljudi i daju potvrdu da je ono što radite dobro. Uloga Nikole donela mi je mnogo lepih stvari i dokazala koliko volim svoj posao, a serija "Istine i laži" je posle dužeg vremena okupila porodicu ispred ekrana i unela toplinu i radost u domove.

foto: Nemanja Miščević

Vaša uverljivost u tumačenju Nikole, jednako kao i Marine, koju je igrala Jana Milić Ilić, doprinela je da vas deo publike i u privatnom životu smatra parom.

- Ponosan sam na Marinu i Nikolu, na to nešto što smo Jana i ja budili u publici. Smejali su se s nama, radovali, tugovali, proživljavali ono što su i likovi. Imam utisak da je mnogima priča Marine i Nikole vratila veru u ljubav i dokazala da samo velikim trudom, požrtvovanjem, razumevanjem i poštovanjem ljubav opstaje i traje.

Nekada je to važilo za Milenu Dravić i Ljubišu Samardžića ili Miru Banjac i Batu Stojkovića. Ko su vam omiljeni televizijski parovi?

- Milena Dravić i Dragan Nikolić su pored ogromnog talenta posedovali plemenitost i ljudskost, dobrotu kojom su zračili, zato su i bili tako voljeni. Rastao sam uz "Bolji život" i Emiliju i Gigu. Poštujem i klanjam se radu Ljube Tadića, Branka Pleše, Cice Perovića, Mire Banjac, Sonje Savić, Mire Stupice, s kojom sam imao i čast da sarađujem.

foto: Dado Đilas

S kim biste još voleli da se nađete pred kamerom?

- Krivo mi je što nisam imao priliku da sarađujem s Nebojšom Glogovcem. Imao je neprikosnovenu lakoću glumljenja i mogao je širok spektar likova i emocija da ispolji svojom glumom. Kod njega je sve to bilo mnogo više od glume. Očekujem i dobru ulogu na filmu.

Pamtite li neki važan savet od profesora Predraga Ejdusa?

- Naučio me je koliko je rad bitan u glumi, rad na sebi, na liku i da ne odustajem nikad, da u svemu što radim budem drugačiji i svoj. Bio je veliki glumac i profesor.

Kako pamtite prvo snimanje sapunice "Jelena"?

- Igrao sam mladog Vuka, koga je glumio Aljoša Vučković. Bila je to moja prva uloga, ne tako velika, ali dovoljna da mi dokaže da je baš gluma moj poziv.

foto: Marina Lopičić

Koliko vam je značila saradnja sa Sinišom Pavićem u "Beloj lađi"?

- Tu sam kao mladi glumac imao sreću da radim sa Sinišom Pavićem, Mišom Vukobratovićem i Petrom Kraljem. Siniša poznaje našu narav, karakter, mentalitet i svojim spisateljskim umećem stavlja ispred nas ogledalo. Neko se, dok gleda, smeje, zamisli, neko zapita, neko možda i nađe odgovor. Petar Kralj je bio veliki glumac, a pre svega veliki čovek. Imao sam i tu sreću da ponovo sarađujem sa Mišom Vukobratovićem na seriji "Istine i laži", koji odlično poznaje ljudsku psihu i emociju, pa baš zato ima i veliku zaslugu za uspeh naše serije. Miša nam je mnogo pomogao u odnosu Marine i Nikole.

Koje su sličnosti sa serijom "Ruža vjetrova"?

- Tu sam bio Dalmatinac, govorio ikavicom. Sjajno su me prihvatili svi tamo. Zamislite taj osećaj da ustajete u šest ujutro, idete na posao, a celim putem do studija je more. Svaki slobodan dan sam se kupao. Bio sam u Splitu devet meseci. I jedna i druga serija su imale ogromnu gledanost i ljudi ih i dan-danas sa radošću gledaju.

Jednom ste rekli da ne biste voleli da igrate nagi. Znači li to da niste spremni na sve izazove koje gluma sa sobom nosi?

- U ovim godinama mi je najbitnije da ne odstupim od nekih svojih stavova i razmišljanja. Da ne radim neki projekat iza kog ne mogu da stanem. Što se tiče likova, svaki ću pokušati da odbranim svojom glumom, samo je bitno da je dobro napisan, a svoje mišljenje zadržavam za sebe.

foto: Profimedia

Zašto ste odbili epizodnu ulogu u filmu o Džejmsu Bondu? - Zato što sam dobio priliku da igram u velikoj seriji "Istine i laži", i to jednu od glavnih uloga, i nije mi žao. Nisam imao potrebu da radim u inostranstvu, ali sam zato imao sreće da ovde radim sa Rejfom Fajsom, Džesikom Lang, Džerardom Batlerom, Vanesom Redgrejev, Džesikom Čestejn, Brajanom Koksom, Oskarom Isakom...

Koju ulogu smatrate najznačajnijom i najzahtevnijaom do sada?

- U pozorištu to je lik Lilit u predstavi "Crvena: samoubistvo nacije" koja se bavi nasiljem u porodici i društveno je odgovorna, na filmu uloga Danijela u australijskom filmu "Here be Dragons", čija premijera tek treba da bude, a što se tiče serija, mislim da će uloga veroučitelja Ognjena biti nešto za mene jako značajno. Naravno, Nikola će uvek biti uloga koja će me pratiti i na koju sam ponosan.

Smatrate li sebe samo glumcem ili i voditeljem?

- Uvek ću biti glumac, a posao voditelja me raduje. Kao voditelj jutarnjeg programa Plej radija bilo mi je bitno da zajedno sa dragom Unom Senić ljudima olakšam jutro, da ih nasmejemo i iznesemo neka svoja razmišljanja na razne teme. Razgovarali smo o porodici, o vezama, o poslu i trudili se da na našem primeru ljudi razgovaraju, da analiziraju, da dolaze do nekih zaključaka, da se zapitaju. To negde i jeste moja misija šta god da radim. Da kroz lik, kroz pojavljivanje u medijima na ovaj ili onaj način, u ljudima probudim ljudskost i dobrotu i pomognem im.

foto: Dragana Udovičić

Maša Kostić

Bonus video:

02:43 Zoran Pajić u Pulsu Srbije popularan na društvenim mrežama