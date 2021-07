ŽENA GA JE MUČKI UBILA NA SPAVANJU, A ONDA PRESUDILA SEBI: Misterija i dalje traje, a ovog glumca smo svi obožavali u Simpsonovima

Fil Hartman je bio poznati glumac i komičar kog je ubila supruga Brin.

Te 1998. godine Filova karijera je bila u punom zamahu i ko zna šta bi se sve bilo da te majske noći njegova žena u alkoholisanom stanju nije rešila da ga upuca.

foto: Profimedia

On je bio poznat kao pravi profesionalac tokom svojih dana kao član glumačke ekipe u humorističkoj emisiji Subotom uveče uživo (Saturday Night Live) kao i njegove uloge u animiranoj seriji The Simpsons

Fil Hartman je rođen septembra 1948. godine u Ontariju u Kanadi, bio je četvrto od osmoro dece u pobožnoj katoličkoj porodici. Ipak, sa toliko braće i sestara koji su se borili za ljubav svojih roditelja, Hartmanu je bilo teško da zaradi pažnju i naklonost, piše Njujorker.

"Pretpostavljam da nisam dobio ono što sam želeo iz svog porodičnog života", rekao je Hartman, "pa sam ljubav i pažnju počeo tražiti negde drugde." Ta je potreba za pažnjom nesumnjivo je podstakla mladog Hartmana na glumu u školi, a nakon što se porodica Hartman preselila u Sjedinjene Države kad je Hartman imao 10 godina, počeo je da stiče reputaciju razrednog klovna.

Hartman će na kraju studirati grafički dizajn na Kalifornijskom državnom univerzitetu što mu je na kraju pružilo priliku da otvori vlastitu firmu za grafički dizajn. Njegova je kompanija je bila uspešna, a Hartmanova je delatnost pomogla u stvaranju preko 40 omota albuma za razne bendove, uključujući Poco, Ameriku, kao i logo za Crosby, Stills i Nash.

foto: Profimedia

Za vreme svog rada u grafičkom dizajnu Fil Hartman napokon je otkrio strast prema komediji kada je 1975. godine počeo da pohađa časove komedije u čuvenoj grupi The Groundlings. U biografiji Fila Hartmana, "You Might Remember Me" koju je napisao Majk Tomas, stoji da su svi bili oduševljeni njegovim talentom i da je bio neko na koga se čovek uvek mogao osloniti, moga je da oponaša bilo koji glas, odglumio bilo koju ulogu i da je jednostavno bio kralj trupe.

Zahvaljujući svojoj neporecivoj harizmi i talentu, Hartman je počeo da prikuplja sve više pohvala i posla. Počeo je da dobija poslove, sinhronizacije, glasovne uloge i male uloge u filmovima. Hartman je čak pomogao kolegi iz Graundlinga Polu Rubensu da razvije njegov sada već kultni lik PiVi Hermana. Te 1985. godine Fil Harman upoznao Brin Omdal, ženu koja će mu postati treća supruga i u na kraju, ubica.

Njih su se dvoje upoznali na zabavi. Omdal je u to vreme bila čista, uprkos činjenici da je imala jadnu i veliku istoriju droge i alkohola. Majk Tomas objašnjava to u biografiji. --Kad je Fil upoznao Brin, on je godinama bio u svom najranjivijem stanju - završetak drugog braka potresao ga je i njegova karijera nije krenula. Omdal je bila zapanjujuće lepa i naklonost te predivne plavuše je ojačala Hartmanovu lošu sliku o sebi. Ali njihova veza je bila loša od samog početka."

Ipak, Hartmanu je konačno krenulo u karijeri i to kao komičaru i piscu, naime posle rada sa Rubensom na hit filmu PiVijeva velika avantura , angažovan je kao pisac i izvođač u Subotom veče uživo 1986. godine što je u to vreme bila velika čast. Bio je u generaciji najistaknutijih izvođača poput Dejne Karvi, Kevina Nilona i Džen Huks.

foto: Profimedia

Tokom boravka u šou, Hartman je stvorio neke od najomiljenijih likova programa i usavršio ih do savršenstva. Frenk sinatra, džordž Buš stariji, Princ, advokat iz Ledenog doba su samo neki od tih likova koje je publika obožavala. Početkom nove dekade, odnosno 1990. godine, osim SNL, Fil počinje da pozajmljuje glas u crtanoj seriji The Simpsons. Tu je glumio drugorazrednog advokata Lajonela Haca, Troja Meklura glumca C liste, kao i mnoge druge. Fil je rešio da traži druge poslove i napustio je SNL 1994. godine.

Posle gotovo 10 godina u Njujorku, Hartman, njegova supruga i njihovo dvoje dece preselili su se natrag u Kaliforniju gde je uspeo da se fokusira na novu snedozvoljenim sustancama. Znalo se da se njih dvoje svađaj i tuku, a prijatelji i porodica su često govorili da je Brin veoma loša i da je njeno prisustvo pogubno po Fila.

Kada je 1987. godine, Hartman rekao svojoj prijateljici i koleginici Kasandri Piterson, da planira da zaprosi Brin Omdal, Piterson je navodno uzviknula "O, bože, ne!" Tada je Kasandra zamoljena da napusti Hartmanovu kancelariju, a njih dvoje nisu godinama razgovarali. Prisećajući se incidenta, glumica je rekla : "To je bio prvi i poslednji put da sam ga videla ljutog. Nije samo Kasandra Piterson imala loše mišljenje o Brin, koja je 1987. godine postala Hartman kada su se ona i Fil venčali. Druga Hartmanova supruga, Lisa Strejn, imala je svoje sukobe sa trećom Hartmanovom suprugom.

Uprkos činjenici da su se Strejn i Hartman razveli, njih su dvoje ostali bliski prijatelji; ali kadŠona, Lisa nije dočekana zahvalnicom, već joj je Brin pretila smrću.

Krajem devedesetih, kad su se odnosi Hartmanovih počeli pogoršavati, a Brin Hartman se uvlačila se sve dublje i dublje u zloupotrebu narkotika i alkohola, prijatelji i porodica nisu imali pojma o nasilju koje će se uskoro desiti.

foto: Profimedia

Oni su držali su pištolje u svom domu, a često se Brin svađala i tukla pre spavanja. Fil Hartman je razvio rutinu u kojoj bi se pretvarao da spava kao način da izbegne zlostavljanje svoje supruge i njeno manijakalno ponašanje.

U noći 27. maja 1998. Brin Hartman otišla je na večeru sa prijateljicom koja je kasnije rekla da je bila u "dobro raspoložena". Nakon što se vratila kući, kaže se da se Brin posvađala sa Hartmanom. Hartman je bio ljut na svoju suprugu zbog prethodnog incidenta kada je udarila njihovu ćerku dok je bila pod uticajem alkohola, a Hartman je zapretio da će napustiti suprugu ako ponovno počne da se drogira ili nanese još neku štetu njihovoj deci. Hartman je zatim legao u krevet.

Tada je nešto pre 3:00 ujutro Brin Hartman ušla u spavaću sobu u kojoj je Hartman spavao i pucala mu u glavu, grlo i grudi. Bila je pijana i pod dejstvom kokaina.

U stanju šoka, Brin Hartman brzo je napustila kuću i odvezla se do prijatelja Rona Daglasa, gde je priznala ubistvo. Verovatno zbog činjenice da je bila sklona dramatičnim i maničnim ispadima, njen prijatelj u početku nije verovao u njeno priznanje.

Njih dvoje odvezli su se do Hartmanovpozvao policiju i hitnu pomoć. U međuvremenu, Brin se zabarikadirala u spavaćoj sobi gde je potom sebi oduzela život istim pištoljem kojim je ranije ubila supruga.

foto: Profimedia

Dvoje dece supružnika ispraćeno je iz kuće, a kasnije su ih odgajali članovi porodice. Kako su se vesti širile o šokantnom ubistvu i samoubistvu,saučešća su počela da stižu iz celog sveta umetnosti.. Probe za The Simpsons otkazane su za taj dan, kao i nastupi The Groundlings. Svi su bili u velikom šoku jer su voleli Fila koji je bio izuzetno dobar čovek.

U godinama nakon njegove smrti, neprestano su ga proglašavali jednim od vrhunskih izvođača u SNL. The Simpson su povukli likove kojima je pozajmljivao glas jer nisu želelei da se uspena na glumca isprlja.

I dok se Hartmanova karijera naglo i nepravedno završila, njegovo nasleđe nastavlja da živi i inspiriše. Bio je redak i jedinstven talenat kao što je bio Hartmanov, da pretvori smerne likove u toliko voljene kulturne ikone, a bio je i retka i jedinstvena osoba nije dozvolila da je slava promeni i dalje je bila dobra, i topla. Iza njega su ostale brojne uloge u filmovima i serijima i ko zna koliko bi još postigao da nije svirepo ubijen.

foto: Profimedia

(Kurir.rs/A.M.)

