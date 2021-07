TEŠKA ISPOVEST UDOVICE TIHOMIRA ARSIĆA: Bilo je tužno, u vazduhu se osećala strepnja da je ovo možda poslednji put da smo na okupu

Velike planove glumca Tihomira Arsića, prekinula je teška bolest sa kojom se dugo i hrabro nosio. U večnost se preselio prošlog decembra, u 63. godini. U susret rođendanu, koji bi slavio 21. jula, njegova udovica Jelena Arsić, balerina Pozorišta na Terazijama, podelila je uspomene na čoveka sa kojim je provela više od dve decenije.

- Njegov rođendan se uvek obeležavao, u velikom društvu. Sve je moralo da bude pompezno i euforično, iako se pravio da mu to nije bitno - priseća se Jelena uz setan osmeh.

Poslednji rođendan, prošlog leta, Arsići su prvi put proslavili u užem krugu. Osim Lenke i Milice, ćerki iz prvog braka, Vere i Arsenija, u Belanovicu je došao i Tihomirov brat sa porodicom, decom i unučićima.

- Bilo je tužno. U vazduhu se osećala strepnja da je ovo možda poslednji put da smo na okupu. Uprkos tome što je fizički bio loše, Tiku nije napuštao pozitivan duh. Uvek je sve okretao na šalu, pa je i tada “bacao” fore na svoj račun. Do kraja smo se nadali izlečenju iako smo znali da leka nema.

Da je neizlečivo bolestan Tihomir Arsić saznao je slučajno, kada je počeo pripreme za film “Vikend sa ćaletom”, Miroslava Momčilovića. Njegova supruga otkriva da je glavnu ulogu dobio na kastingu.

- Mića mu je rekao: “Izvini, Tiko, ti si veliki glumac, ali ja tako radim.” Odgovorio mu je: “Nema problema, ne mešam se u tvoj posao.” Naučio je tekst, stavio kajlu i pokazao kako on vidi tog čoveka sa asfalta, Kašiku. Uloga je bila fizički zahtevna: trebalo je da skače u vodu, jaše konja, boksuje. Sve je do te mere ozbiljno shvatio da je krenuo i sa intenzivnim treninzima. Igrao je čoveka od pedesetak godina, imao je deset više. Uz to, godinama je bio strastveni pušač, pa je odlučio da pre nego što počne snimanje proveri u kakvoj je kondiciji. Sa kancerom smo se, inače, prvi put susreli dve godine ranije. Imao je jedan manji, na jeziku, koji je odstranjen bez problema i u potpunosti se oporavio.

Život je nastavio da se odvija uobičajenim ritmom, sve dok lekar koji je radio skener pluća nije slučajno otkrio promene na pankreasu.

- Sve se desilo na Verin 18. rođendan. Proslavili smo punoletstvo kako smo planirali, u društvu više od sto zvanica. To je bilo 12. maja, a sutradan je otišao na operaciju u Nemačku. Krenula je i Lenka, koja odlično govori engleski i francuski jezik, kako bi pomogla oko sporazumevanja.

Operacija je bila ozbiljna i teška, ali prve prognoze bile su optimistične.

- Posle mesec dana vratili smo se kući, uvereni da će sve biti u najboljem redu. Rekli su nam da rezultate očekujemo za sedam dana, a stigli su tek posle nekoliko nedelja. Bili su poražavajući! Hirurg je fantastično odradio posao, ali je kancer bio brz i agresivan. Kad smo se malo povratili od prvobitnog šoka, počeli smo da se raspitujemo šta nam je činiti. Tika je bio pobornik zvanične medicine, tim pre što su mu objasnili da je u borbi sa kancerom presudna hirurgija, a onda je sve u Božjim rukama. Promenio je način ishrane, njegov brat se starao da uvek ima organsko voće i povrće: brokoli, špargle... Jeo je dosta ananasa, uveren da tako čisti organizam, a na kraju se ispostavilo da je dobio šećer. Pre neki dan sam ćerki rekla: “Da sam znala da će tako brzo otići, pripremala bih mu i sarme koje je voleo, dozvolila da ponekad popije čašu 'rozea'...” Ali, eto, nada poslednja umire. Spas smo videli u najjačoj hemioterapiji koja mu je propisana - priča dalje Jelena.

